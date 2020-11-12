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    » » » Кардиологи признали повышенные концентрации озона в воздухе смертельно опасными

    Кардиологи признали повышенные концентрации озона в воздухе смертельно опасными

    12 ноя 2020, 20:42    admin
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    "Медицинский вестник Украины" сообщает о результатах масштабного американского исследования опасности повышенных концентраций озона в воздухе.


    Воздействие повышенных концентраций озона в воздухе в значительной степени связано с более высоким риском остановки сердца, показало новое исследование. Как отмечает News-medical.net, воздействие озона и твердых частиц в воздухе также связано с развитием хронических заболеваний.

    Детально  влияние озона было недавно исследовано на примере контингента из 187000 человек с нетравматической внебольничной остановкой сердца в 2013-2016 годах. Возраст участников исследования в среднем составлял 63 года; 61% приходился на мужчин. Индивидуальное воздействие твердых частиц и озона было оценено с использованием данных атмосферных моделей Агентства по охране окружающей среды США, которые прогнозируют суточные уровни озона.

    Результаты анализа показали: при повышении уровня озона на каждые 12 частей на миллиард вероятность остановки сердца возрастает на 1%, что является статистически значимым явлением. Однако не было никакой связи между концентрацией твердых частиц и остановкой сердца, а также никакой разницы в риске остановки сердца, связанном с качеством воздуха, возрастом, полом или этнической принадлежностью.

    Так, более высокая концентрация озона в день остановки сердца была сопряжена со значительно повышенным риском остановки сердца. Притом, риск был повышен, даже если концентрация оказывалась ниже американского стандарта качества воздуха EPA.

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