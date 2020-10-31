Загадочная красота: почему у людей бывают глаза разного цвета и является ли гетерохромия заболеванием

Medbestnik.com знакомит читателей с интересным материалом, посвященным гетерохромии – разному цвету радужной оболочки глаз.





Глаза — одна из самых привлекательных частей тела человека. В них влюбляются, им посвящают стихи, а обладатели глаз разного цвета считаются особенными и всегда обращают на себя внимание окружающих.





Но почему у одних людей глаза просто карие или голубые, в то время как у других они имеют разные цвета и на их радужной оболочке можно наблюдать весьма затейливые узоры?





Так происходит из-за гетерохромии. Что это за сложное слово и что под ним подразумевают, рассказываем далее.





Почему глаза разного цвета: что такое гетерохромия и причины ее возникновения





Гетерохромия — это отклонение от нормы, при котором у одного человека глаза разного цвета, а именно вся радужная оболочка или ее часть правого глаза отличается по цвету от левого и наоборот.





У большинства людей оба глаза одинакового цвета, например, карие, серые, голубые или зеленые. Их цвет определяется наличием в радужной оболочке пигмента меланина — чем его больше, тем они темнее.





Гетерохромия бывает двух типов: врожденная и приобретенная. Врожденная встречается довольно редко, всего в 6 случаях из 1000 и возникает вследствие генетической мутации при зачатии или развитии плода. В большинстве случаев она не спровоцирована никакими заболеваниями и не причиняет вреда здоровью.





Иногда у детей в раннем возрасте глаза могут быть одного цвета, чаще всего светлого, а затем приобретать более темный оттенок или даже становится карими. Этот процесс связан с концентрацией меланина, который вырабатывается вследствие контакта со светом. Так, когда ребенок находится в утробе матери, он сталкивается только с темнотой, поэтому при рождении цвет радужной оболочки глаз светлый, а далее он начинает соприкасаться с большим количеством источников света и глаза темнеют. Такие изменения не являются гетерохромией.





Приобретенная гетерохромия встречается не часто, а ее причина заключается в некоторых патологиях или травмах. Такая гетерохромия появляется после перенесения любого заболевания из ниже представленного списка или может возникать после механического повреждения глаза.





Причины гетерохромии (приобретенной) включают:

травма глаза;

приобретенный синдром Горнера;

кровотечение в глазу;

глазная хирургия;

отек из-за ирита или уверита;

синдром Познера-Шлоссмана;

гетерохромный циклит Фукса;

глаукома и некоторые лекарства для ее лечения;

синдром дисперсии пигмента;

глазной меланоз;

окклюзия центральной вены сетчатки;

синдром эктропиона радужки;

злокачественные и доброкачественные опухоли радужной оболочки;

сахарный диабет;

синдром Чедиака-Хигаши.

Если у вас вдруг начал проявляться разный цвет глаз, например, левый глаз стал зеленым, а был серым, нужно обратиться к офтальмологу за консультацией, чтобы предупредить развитие любых негативных процессов в организме.





Гетерохромия глаз может быть ярко выраженной или слабо заметной.





Виды гетерохромии: от разного цвета глаз до разноцветных узоров на радужной оболочке





Иногда, посмотрев в глаза человека, можно заметить маленькие точки на радужной оболочке, отличающиеся от ее цвета, или даже разглядеть необычные узоры и миниатюрные рисунки. В природе встречаются самые разнообразные проявления гетерохромии, однако они все делятся на три вида.





Основные виды гетерохромии [Проверенный источник] у людей:

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центральная гетерохромия. Это разноцветная радужная оболочка глаза, которая начинается с одного цвета вокруг зрачка, а затем переходит к другому цвету у края радужной оболочки.





сегментационная гетерохромия (гетерохромия иридия). Такой вид заболевания означает, что разные части одной радужной оболочки имеют разный цвет. Разная концентрация меланина иногда образует «клиновидный» или «срезанный» узор.





полная гетерохромия. Самый часто встречаемый вид отклонения, когда радужная оболочка одного глаза однотонная без каких-либо вкраплений и отличается от радужной оболочки другого глаза. Например, левый глаз полностью зеленый, а правый коричневый.





Люди с разным цветом глаз во все времена встречались довольно редко, поэтому в старину в народе им приписывали сверхъестественные способности и называли ведьмаками. Сейчас же, когда наука шагнула вперед, то такой генной мутацией мало кого можно удивить.





Более того, некоторые популярные деятели искусства и обычные люди специально покупают линзы и придают глазам разный цвет, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.





Если глаза разного цвета, нужно ли беспокоиться и обращаться к врачу?





Первыми кто может обнаружить гетерохромию у ребенка, это родители. Если их чадо имеет глаза разного цвета или разноцветную радужную оболочку, то лучше всего обратиться к врачу за консультацией, чтобы избежать всех негативных моментов, связанных со здоровьем.





Любое изменение цвета глаз, которое происходит в более позднем возрасте, может свидетельствовать о возникновении патологии и должно быть обследовано офтальмологом.





Во время осмотра у врача, он должен будет провести визуальный тест, осмотр зрачков, диагностику периферического зрения, глазного давления и зрительного нерва. Для более точных показателей офтальмологи используют оптическую когерентную томографию (ОКТ).





Лечение гетерохромии зависит от первопричины заболевания. Если визуальный осмотр и ОКТ не показали отклонений от нормы, то вам не следует беспокоиться.





Глаза разного цвета — особая черта, которая подчеркивает индивидуальность человека и в большинстве случаев никоим образом не влияет на здоровье.





Автор: Карлова Ольга Викторовна