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    Як правильно вимірювати тиск і коли звертатись до лікаря

    12 сен 2020, 15:08    Lidia
    0 комментариев    73 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с важными практическими рекомендациями по измерению и контролю артериального давления.


    Кожен третій дорослий українець має підвищений артеріальний тиск - артеріальну гіпертензію або іншими словами гіпертонічну хворобу. Через високий тиск зростає ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності. У світі підвищений артеріальний тиск спричиняє близько 7,5 мільйонів смертей щороку. Чому так відбувається і як запобігти - розповідаємо разом з лікарем-кардіологом, доктором медичних наук Ларисою Міщенко.

    ЧОМУ ЛЮДИ НЕ ЗДОГАДУЮТЬСЯ ПРО СВОЮ ХВОРОБУ

    Більшість людей з високим тиском не мають ознак або симптомів, навіть якщо показники артеріального тиску досягають небезпечно високих рівнів. В той час деякі люди в разі підвищення тиску можуть мати головний біль, задишку або носові кровотечі. Але ці ознаки і симптоми не є специфічними і зазвичай не проявляються, поки тиск не досягне важкого або небезпечного для життя рівня.

    Кожен другий хворий на артеріальну гіпертензію в Україні не знає про свій стан. Більш того, люди що знають, не лікуються або не контролюють свій тиск, за даними Світового банку. 

    ЯК ПРАВИЛЬНО ВИМІРЮВАТИ ТИСК 

    Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблеми зі здоров’ям, на початковому етапі та звернутися до лікаря і уникнути небажаних наслідків.


    Для дорослої здорової людини оптимальним є артеріальний тиск 120/80 мм.рт.ст.


    За останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2018 року ,тиск 140/90 мм рт.ст. і вище є причиною для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії.  


    При вимірюванні тиску в домашніх умовах приводом для звернення до лікаря з метою діагностики артеріальної гіпертензії є показник 135/85 мм рт.ст.


    Коли вимірюєте тиск, дотримуйтесь таких правил:

    • Робити це потрібно в спокійному місці після 5 хвилин відпочинку, в положенні сидячи та спираючись на спинку стільця, обидві ноги тримати на підлозі.

    • За 30 хв до вимірювання тиску не можна курити, вживати каву та інші напої, що містять кофеїн, пити алкоголь та виконувати інтенсивні фізичні вправи.

    • Використовувати для вимірювання потрібно манжетку відповідного розміру: для більшості людей підходить стандартна (ширина — 12-13 см, і довжина — 35 см)

    • Манжетка має бути розміщена на плечі на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину, руку мають вільно лежати на столі.

    • Виміряйте тиск щонайменше двічі з інтервалом 1 хвилина та розрахуйте середній показник.

    Стежити за тиском потрібно всім, незалежно від віку. На артеріальну гіпертензію хворіють не лише люди старшого віку. Останнім часом зростає кількість випадків артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді.



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