Жертвы домашнего насилия в два раза чаще испытывают хроническую боль и усталость

У женщин, которые пережили домашнее насилие, почти в два раза чаще развиваются состояния, сопровождающиеся регулярной болью или чрезмерной утомляемостью вЂ“ фибромиалгия и синдром хронической усталости. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в Journal of Interpersonal Violence.Фибромиалгия вЂ“ заболевание, которое проявляется в первую очередь распространенной болью в мышцах и костях. Для нее характерно появление на теле В«болевых точекВ». При синдроме хронической усталости люди ощущают сильное утомление даже при обычных нагрузках. Оба заболевания хронические.В своем исследовании ученые сравнили медицинские истории 18547 женщин, пострадавших от домашнего насилия, и 74188 женщин, которые не сталкивались с ним. Из историй болезни авторы исследования получили информацию как о заболеваниях, так и о фактах домашнего насилии.После подсчетов оказалось, что распространенность фибромиалгии среди женщин, переживших домашнее насилие, в 1,73 раза выше, а синдрома хронической усталости в 1,91 раза, чем у остальных участниц исследования. ВЭти результаты согласуются с данными, которые недавно получила эта же группа ученых: у жертв насилия в три раза чаще развиваются тяжелые психические заболевания.Авторы исследования указывают на то, что диагнозы фибромиалгии и синдрома хронической усталости часто ставят с запозданием. Врачи должны учитывать роль домашнего насилия в возникновении этих болезней.