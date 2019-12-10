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    » » » Жертвы домашнего насилия в два раза чаще испытывают хроническую боль и усталость

    Жертвы домашнего насилия в два раза чаще испытывают хроническую боль и усталость

    10 дек 2019, 09:06    admin
    0 комментариев    55 просмотров
    Жертвы домашнего насилия в два раза чаще испытывают хроническую боль и усталость
    У женщин, которые пережили домашнее насилие, почти в два раза чаще развиваются состояния, сопровождающиеся регулярной болью или чрезмерной утомляемостью вЂ“ фибромиалгия и синдром хронической усталости. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в Journal of Interpersonal Violence.
    Фибромиалгия вЂ“ заболевание, которое проявляется в первую очередь распространенной болью в мышцах и костях. Для нее характерно появление на теле В«болевых точекВ». При синдроме хронической усталости люди ощущают сильное утомление даже при обычных нагрузках. Оба заболевания хронические.
    В своем исследовании ученые сравнили медицинские истории 18547 женщин, пострадавших от домашнего насилия, и 74188 женщин, которые не сталкивались с ним. Из историй болезни авторы исследования получили информацию как о заболеваниях, так и о фактах домашнего насилии.
    После подсчетов оказалось, что распространенность фибромиалгии среди женщин, переживших домашнее насилие, в 1,73 раза выше, а синдрома хронической усталости в 1,91 раза, чем у остальных участниц исследования. В 
    Эти результаты согласуются с данными, которые недавно получила эта же группа ученых: у жертв насилия в три раза чаще развиваются тяжелые психические заболевания.
    Авторы исследования указывают на то, что диагнозы фибромиалгии и синдрома хронической усталости часто ставят с запозданием. Врачи должны учитывать роль домашнего насилия в возникновении этих болезней.
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