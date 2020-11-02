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    » » » Психологи: смерть или пропажа домашнего питомца сильно вредит детской психике

    Психологи: смерть или пропажа домашнего питомца сильно вредит детской психике

    02 ноя 2020, 17:07    Lidia
    0 комментариев    69 просмотров

      

    "Медицинский вестник Украины" приводит выводы американского исследования о необходимости углубленного внимания к состоянию психики ребенка после утраты домашнего любимца.


    Сотрудники Массачусетской клинической больницы в Бостоне считают, что смерть или пропажа домашнего животного наносит сокрушительный удар психике ребенка. Этот вывод был озвучен по итогу анализа данных более 6000 семей, в которых умерли либо  потерялись питомцы, когда детям было от 6 месяцев до 8 лет. Специалисты выявили у детей признаки тоски, тревоги, нарушения сна. Впоследствии у некоторых указанные отклонения переросли в психопатологические расстройства.

    Известно, что домашние животные помогают снять стресс и улучшить настроение. А смерть домашнего питомца всегда тяжело переживается взрослыми и детьми. Для детей это обычно вообще первый контакт со смертью. Так как это сильная нагрузка на психику ребенка, ведь дети воспринимают животных в качестве членов семьи, эксперты призывают родителей внимательно следить за поведением ребенка, пережившего утрату.

    "Дети на ранних стадиях своего развития практически не ощущают разницы между людьми и домашними животными, поэтому их потеря носит столь травмирующий характер. Характерно, что глубина реакции на трагедию мало зависит от социального статуса семьи, их доходов, уровня образования. Более того, нас удивило, что мальчики более остро переживают утрату, чем девочки.

    Связь детей с домашними любимцами настолько прочна, что их потеря сказывается практически на всем дальнейшем периоде развития ребенка. Родителям следует обратить пристальное внимание на поведение ребенка после того, как это произойдет, не забывать консультироваться с профессионалами, поскольку от этого может зависеть психическое здоровье детей", - говорится в исследовании.



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