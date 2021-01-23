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    » » » Психологи: женщин в депрессии более, нежели мужчин, интересуют активные приложения для знакомств

    Психологи: женщин в депрессии более, нежели мужчин, интересуют активные приложения для знакомств

    23 янв 2021, 12:18    Lidia
    0 комментариев    23 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует данные психологического исследования гендерных различий моделей поведения при депрессии и социальной тревожности.


    Исследователи установили: у женщин симптомы депрессии и социальной тревожности связаны с более активным использованием приложений для знакомств, пишет Eurek Alert. Комментирует один из авторов исследования, Мартин Энтони из Университета Райерсон: "На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины могут более активно обращаться к новым технологиям для установления социальных связей, особенно если альтернативные формы социального контакта урезаны в виду практики дистанцирования".

    Среди мужчин наблюдается обратная закономерность: чем больше выражены симптомы социальной тревожности и депрессии, тем реже мужчины были готовы устанавливать контакт через приложения и сайты для знакомств.

    Кстати, некоторое время назад известный генетик Джордж Черч сделал заявление: он участвует в создании необычного приложения для онлайн-знакомств. Приложение имеет функцию сравнения ДНК потенциальных партнеров. Это позволяет избежать рождения детей с опасными заболеваниями. Данное сообщение общественность приняла неоднозначно, обвинив Черча и проект в продвижении евгеники и расизма.

    По словам генетика, если приложение выявит у потенциальных партнеров опасные мутации в геноме, оно выдаст предупреждение. А если такие мутации у будущих родителей совпадут, вероятность врожденных заболеваний у их детей возрастет (в среднем на 25%). Ожидается, что приложение не будет давать открытый доступ к информации о геноме пользователей. Плюс, анализ затронет только мутации, связанные с самыми опасными заболеваниями.



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