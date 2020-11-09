Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию
Новости / Фармновости
02 ноя 2020, 17:14
Открытие: лекарство, широко используемое для лечения сахарного диабета 2-го типа, может предотвратить деменцию
  Сегодня "Медицинский вестник Украины" хочет поделится с читателями...
15:13 Ученые обнаружили механизм, от которого зависит скорость эмбрионального развития Новости / Пишут, что...
15:12 На рынок медицинских материалов вышла революционная замена стандартному гипсу Новости / Новости дня
14:43 Антибиотики способны помочь справиться с ВИЧ, показал эксперимент Фармновости / Это интересно
17:40 Обнаружено, что пищеварительный гормон влияет на работу памяти Новости / Пишут, что...
17:37 Найдена неожиданная защита от вируса гриппа Новости дня / Инфекционный контроль
15:39 Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19 Фармновости / Коронавирус
15:35 Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи Пишут, что... / Новые технологии
15:32 Исследователи нашли новые антидоты против змеиного яда Новости / Пишут, что...
17:08 Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Как противостоять соблазнам?

    Как противостоять соблазнам?

    09 ноя 2020, 17:57    Lidia
    0 комментариев    28 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" представляет интересный материал из области психологии философа и журналиста Алисы Загрядской  об умении противостоять соблазнам. 


    Взяв на вооружение знания о том, как устроен наш мозг, можно похудеть и бросить вредные привычки, просто изменив свой способ мышления. (Если честно, это будет совсем не просто — зато эффективно).


    Говоря о силе воли с точки зрения психологии, часто вспоминают знаменитый зефирный тест в Стэнфордском университете, в рамках которого исследователи оставляли детей от четырёх до шести лет наедине с маршмэллоу, пообещав им, что если те смогут потерпеть 15 минут и не съесть сладость, то после окончания срока получат в награду уже две зефиринки. Стоит ли говорить, что, оказавшись перед выбором, получить ли один зефир сейчас, или два, но попозже, многие дети не могли продержаться в течение назначенного времени.


    Эксперимент, который впервые был проведён в 60-х годах, имел продолжение. Уолтер Мишел, который его проводил, изучил, как складывалась в дальнейшем жизнь детей, принимавших участие в исследовании. Согласно его выводам, те, кто справился (волевых малышей было около трети) также лучше учились, получили хорошее образование и стали в целом более успешны, а ещё в меньшей степени были склонны к тому, чтобы брать большие кредиты и демонстрировать общественно опасное поведение.


    Зефирный эксперимент — хороший повод, чтобы начать разговор о том, как именно устроена сила воли, и почему одни люди умеют стойко противостоять соблазнам, а другие продолжают уплетать условный зефир на протяжении всей жизни, нарушая собственные обещания и терзаясь виной. (Здесь можно посмотреть пародию на стэнфордский эксперимент, где вместо детей и зефира — студенты колледжа и пиво. Видео срежиссировано, но в шутке много жестокой правды: именно так терзается множество алкоголиков по всему миру.)


    Иногда наша неспособность противостоять сиюминутным соблазнам рушит долгосрочные планы и мешает стать теми, кем мы мечтаем быть. Силу воли можно развивать, однако для этого полезно будет разобраться, как работает самоконтроль, и как помочь своему мозгу сберечь собственные нейроны, наши деньги, время и доброе имя. Мы попробовали прояснить вопрос, опираясь на книгу Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль», а также работы Келли Макгоникал и других авторов, исследующих силу воли.

    «Низменная природа»: религиозный миф или суровая правда?

    Мыслители прошлых веков находили подходящие для своего времени определения того, что происходит с человеком, которого тянет совершить что-то безнравственное и запретное.


     В мифологеме, созданной Платоном, возничий, олицетворяющий разум человека, управляет колесницей, в которую запряжены два коня — благородный и низкого происхождения. Хороший

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Мобильные телефоны обвинили в снижении качества спермы
    Новости / За рубежом
    12 июн 2014, 17:44    0 комментариев
    Мобильные телефоны обвинили в снижении качества спермы
    Как показал анализ десяти различных исследований, излучаемое мобильными телефонами электромагнитное излучение действительно...
    Подробнее...
    Скоро, очень скоро…
    Скоро, очень скоро… 05 фев 2015, 17:20
    Эра мобильной связи
    Эра мобильной связи 06 мар 2015, 17:24
    Эксперты оценили эффект от ношения медицинских масок
    Эксперты оценили эффект от ношения медицинских масок 20 июн 2020, 13:55
    Украина: Группа
    Украина: Группа 08 июл 2008, 12:01
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой