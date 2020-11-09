Как противостоять соблазнам?

"Медицинский вестник Украины" представляет интересный материал из области психологии философа и журналиста Алисы Загрядской об умении противостоять соблазнам.

Взяв на вооружение знания о том, как устроен наш мозг, можно похудеть и бросить вредные привычки, просто изменив свой способ мышления. (Если честно, это будет совсем не просто — зато эффективно).

Говоря о силе воли с точки зрения психологии, часто вспоминают знаменитый зефирный тест в Стэнфордском университете, в рамках которого исследователи оставляли детей от четырёх до шести лет наедине с маршмэллоу, пообещав им, что если те смогут потерпеть 15 минут и не съесть сладость, то после окончания срока получат в награду уже две зефиринки. Стоит ли говорить, что, оказавшись перед выбором, получить ли один зефир сейчас, или два, но попозже, многие дети не могли продержаться в течение назначенного времени.

Эксперимент, который впервые был проведён в 60-х годах, имел продолжение. Уолтер Мишел, который его проводил, изучил, как складывалась в дальнейшем жизнь детей, принимавших участие в исследовании. Согласно его выводам, те, кто справился (волевых малышей было около трети) также лучше учились, получили хорошее образование и стали в целом более успешны, а ещё в меньшей степени были склонны к тому, чтобы брать большие кредиты и демонстрировать общественно опасное поведение.

Зефирный эксперимент — хороший повод, чтобы начать разговор о том, как именно устроена сила воли, и почему одни люди умеют стойко противостоять соблазнам, а другие продолжают уплетать условный зефир на протяжении всей жизни, нарушая собственные обещания и терзаясь виной. (Здесь можно посмотреть пародию на стэнфордский эксперимент, где вместо детей и зефира — студенты колледжа и пиво. Видео срежиссировано, но в шутке много жестокой правды: именно так терзается множество алкоголиков по всему миру.)

Иногда наша неспособность противостоять сиюминутным соблазнам рушит долгосрочные планы и мешает стать теми, кем мы мечтаем быть. Силу воли можно развивать, однако для этого полезно будет разобраться, как работает самоконтроль, и как помочь своему мозгу сберечь собственные нейроны, наши деньги, время и доброе имя. Мы попробовали прояснить вопрос, опираясь на книгу Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль», а также работы Келли Макгоникал и других авторов, исследующих силу воли.

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