Любимая музыка провоцирует уникальный всплеск активности в мозге

"Медицинский вестник Украина" цитирует результаты интересного научного исследования о природе соматических феноменов восприятия любимой музыки.

Многие люди, когда слышат любимую музыкальную композицию, испытывают большое наслаждение, их переполняют радостные эмоции, приятные воспоминания. Примерно 50% человек испытывают «мурашки» во время прослушивания музыки. Французские неврологи из Университета Франш-Конте исследовали данный феномен, проведя анализ мозга. В частности, их интересовали системы «награды и удовольствия», передает Medical Express.



Сканированию подвергли мозг 18 человек, у которых регулярно проявлялись ощущения «мурашек» во время прослушивания любимых музыкальных композиций. Степень субъективной оценки удовольствия определялась с помощью вопросника. Так, когда у добровольцев «пробегали мурашки», ученые фиксировали характерную электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в обработке эмоциональной информации), дополнительной моторной области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в обработке звуков и восприятии музыки).



Все эти регионы мозга функционируют соетанно, чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать дофамин - "гормон хорошего настроения" и нейромедиатор. В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни активность названных зон мозга вызывает ощущение «мурашек» - реакцию, свидетельствующую о сильной связи отдельных церебральных регионов.



При возникновении «мурашек» от музыки низкочастотные электрические сигналы или усиливаются, или ослабевают в областях, задействованных в обработке музыкальной информации. Данные сигналы связываются с работой памяти и с положительной оценкой музыки в целом.