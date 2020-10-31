Психологи советуют анализировать слова, описывающие эмоции

"Медицинский вестник Украины" представляет интересную информацию о том, как позитивный либо негативный жизненный опыт способен проецироваться на лексические характеристики личности.

Слова, используемые для описания эмоций, могут быть отличным маркером психического и физического состояния, как и общего благополучия, говорится в исследовании Медицинской школы Университета Питтсбурга. Более обширный словарный запас, описывающий отрицательные эмоции, коррелирует с большим психологическим стрессом и ухудшением физического здоровья, в то время как больший словарный запас положительных коррелирует с улучшением самочувствия и укреплением физического здоровья, пишет Eurek Alert.



Был проведен анализ блогов более 35000 человек и эссе в стиле потока сознания 1567 студентов колледжа. Студенты также периодически самостоятельно сообщали о своем настроении во время эксперимента. Оказалось, в целом, люди, которые использовали более широкий спектр негативных слов, как правило, демонстрировали лингвистические маркеры, связанные с более низким уровнем благополучия. К примеру, они упоминали о болезни и одиночестве, одновременно с этим чаще сообщая о депрессии, невротизме, плохом физическом здоровье.



И наоборот, тот, кто активно использовал различные слова для положительных эмоций, чаще имел лингвистические маркеры благополучия, такие как ссылки на досуг, некие достижения и включенность в социум. У этой группы людей фиксировались более высокие показатели добросовестности, экстраверсии, доброжелательности, качества здоровье и более низкие показатели депрессии и невротизма. Причем, по словам ученых, это замкнутый круг: чем больше человек использовал негативных слов, тем хуже он себя чувствовал.



Вероятно, люди, у которых был печальный жизненный опыт, развили более богатый словарный запас, описывающий отрицательные эмоции, для характеристики мира вокруг. В повседневной жизни те же самые люди чаще указывают на негативные стороны эмоциональных ощущений, что в итоге негативно влияет на их настроение.