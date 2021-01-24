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    » » » Стресс препятствует эффективному планированию своих действий, показали эксперименты

    Стресс препятствует эффективному планированию своих действий, показали эксперименты

    24 янв 2021, 19:07    Lidia
    0 комментариев    55 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" акцентирует внимание читателей на том факте, что стресс – неотъемлемый жизненный атрибут современного человека, - способен реализовывать негативное воздействие независимо от силы и длительности. Даже будучи весьма неинтенсивным и кратковременным, он влияет на когнитвные функции, продемонстрировали исследователи Стэнфордского университета. 


    Стэнфордский университет, передает Medical Express, доказал: стресс может мешать строить планы, исходя из информации, хранящейся в памяти. То есть стресс препятствует использованию когнитивных систем, лежащих в основе памяти и целенаправленного поведения, которые позволяют решать проблемы быстрее и эффективнее.

    Были проведены эксперименты, в рамках которых ученые следили за поведением и активностью мозга добровольцев во время выполнения задачи по навигации в виртуальных городах. После того, как участники хорошо познакомились с маршрутами в дюжине городов, их поместили в одну из известных локаций, дали задание добраться до определенной точки и активировали стрессовый фактор.

    Некоторым добровольцам сказали, что они получат электрический разряд во время прохождения маршрута. В итоге добровольцы, не переживавшие по поводу электрического разряда, лучше использовали воспоминания, сформированные ранее во время изучения локации. Они чаще "срезали" путь, строили максимально оптимизированный маршрут, отступая от базового. Стрессовая группа, напротив, старалась придерживаться привычных маршрутов.

    Сканирование мозга показало, что у людей, испытывающих стресс, было меньше возможностей активировать гиппокамп (центр памяти мозга). У них также отмечалась сниженная активность в сетях лобно-теменных долей головного мозга, что позволяло привести нервные процессы в соответствие с текущими целями.



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