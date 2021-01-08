Легко солгать тяжело

Насущная необходимость выявления лжи является ровесницей социализации человека, и возникла она много тысячелетий тому назад как защитный механизм стабильности и развития человеческих сообществ. Эту задачу, как правило, решали мудрейшие — вожди, старейшины, судьи, прорицатели. Сегодня "Медицинский вестник Украины" познакомит с материалом о современных технических аспектах объективизации лжи – полиграфическом исследовании.

Хорошо это или плохо, но от природы наш мозг не приспособлен для вранья. Вернее, приспособлен, но не для всякого. Не только мы – и животные, и растения умеют обманывать, прикидываясь дохлыми или сливаясь с окружающей средой. Делают они это с одной целью – выжить. Наша способность к легкому вранью ограничена теми же ситуационными пределами. А вот врать, чтобы скрыть неприглядную правду, – другое дело…

«Кто съел остатки мамонта?» – «Не я!» – «Не ты? А кто же тогда? Пушкин?» Решения «врет – не врет», «виновен – не виновен» в первобытном обществе принимали его наиболее авторитетные члены – старейшины. Но уже тогда древние люди понимали, что такое человеческий фактор. А если сам старейшина в доле с вором и тоже полакомился окороком мамонта? Чтобы сделать процесс выявления лжи более наглядным и убедительным, были изобретены первые «детекторы лжи».

Первый механический детектор – гидросфигмометр – разработал и применил в 90-х годах XIX века итальянский психиатр Чезаре Ломброзо. В основу был положен закон Архимеда. Руку подозреваемого погружали в сосуд с водой; в зависимости от изменений кровяного давления уровень жидкости слегка повышался или, наоборот, понижался. Преступник в ответ на демонстрацию предметов с места происшествия показывал четкое и систематическое повышение кровяного давления. При этом физиологическая реакция у невиновных была хаотичной или отсутствовала вовсе.

С современной точки зрения гидросфигмометр – прибор примитивный. В сегодняшнем техпаспорте было бы указано, что он контролирует всего лишь один канал. Важно другое – в ходе своих экспериментов Ломброзо убедительно обосновал сам принцип работы полиграфа.

Полиграф (англ. polygraph) придумали в Америке. В начале 20-х годов офицер калифорнийской полиции Джон Ларсон разработал прибор для синхронной фиксации сразу нескольких физиологических параметров. Название произошло от греческих слов «поли» (много) и «графо» (пишу). Для равномерной протяжки бумажной ленты был использован часовой механизм. Три автоматических пера фиксировали динамику изменений кровяного давления, пульса и дыхания. На выходе получилось что-то похожее на современную кардиограмму.

За прошедшие с тех пор 70 лет наука шагнула далеко вперед. Усовершенствована методика исследования, серьезные изменения претерпела конструкция аппарата. Но принцип его работы, сформулированный еще в XIX веке, остался неизменным.

Вот официальное определение, данное в документе «Государственные требования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для получения квалификации «Специалист по проведению инструментальных психофизиологических опросов» (Москва, 2001):

«Полиграф – техническое средство, используемое при проведении инструментальных психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи, а также, при наличии необходимости и возможности, других физиологических параметров с последующим представлением результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предназначенном для оценки достоверности сообщенной информации».

За эмоциональные реакции человека отвечает вегетативная нервная система, которая не поддается контролю сознания. За редким исключением: люди, которые занимаются психофизическими практиками, например йогой, могут сознательно контролировать эти процессы. Обычный человек такими навыками не обладает. Он не может усилием воли регулировать реакцию на раздражители, особенно одновременно по нескольким параметрам. На чем-то одном он, конечно, сможет сосредоточиться, но комплексная картина все равно его выдаст.

Вот зачем в конструкции полиграфа предусмотрена «синхронная регистрация физиологических параметров». Кстати, именно поэтому термину «детектор лжи» специалисты предпочитают профессиональное «полиграф».

Полиграф – измерительный прибор. Результат его работы – не вспышка одной из двух лампочек: «красная – виновен, зеленая – невиновен», а скучные графики, громоздкие таблицы или компьютерные массивы данных, на основании которых специалист может «оценить достоверность сообщенной информации». Каковы критерии этой оценки?

Развивая теорию Чезаре Ломброзо, наш замечательный психофизиолог Александр Лурия еще до войны доказал, что у человека возникает повторяющаяся реакция в ответ на демонстрацию знакомых предметов. По сути дела, при исследовании на полиграфе происходит тестирование памяти. Все, что человек видел, слышал или в чем принимал участие, оставляет в памяти четкий след, так называемую энграмму. А полиграф является инструментом, позволяющим эту энграмму выявить. Если раздражитель совпадает с образами, которые содержит память, это можно обнаружить на графиках.

В СССР эту теорию ошельмовали как лженауку, наряду с генетикой и селекцией. Но все круто изменилось, когда на Западе при помощи «детектора лжи» стали активно разоблачать советских разведчиков. Самый известный случай – провал нашего резидента в США Рудольфа Абеля. Американцы знали, что он работает на иностранную разведку, но не знали, на какую именно. Абелю демонстрировали слайды с изображениями разных стран, и когда ему показали Москву, Кремль и Красную площадь, то есть то, что он реально видел и что из памяти уже не сотрешь, – прошла реакция, которую и зафиксировал полиграф.

Спустя несколько лет в СССР создали секретную 30-ю лабораторию КГБ, где изучались навыки противодействия полиграфу. Там наших разведчиков учили обманывать американские приборы. И там же проверяли по возвращении на Родину – не завербовала ли их иностранная разведка.

По способу фиксации результатов полиграфы разделяются на аналоговые и цифровые. Аналоговые (механические, чернильно-пишущие или традиционные) приборы регистрируют измерения на диаграммной ленте. Среди несомненных плюсов – автономность, компактность, быстрота развертывания, относительно невысокая цена. Большинство современных моделей могут достаточно долго работать от комплекта пальчиковых батареек или от аккумулятора.

Современный цифровой (компьютерный) полиграф представляет собой сенсорный блок, подключаемый либо к персональному компьютеру, либо к ноутбуку по интерфейсу RS-232, USB, реже – по FireWire. Последний способ используется при синхронной записи видео с одной или нескольких камер. Сенсорный блок предназначен для захвата, усиления, фильтрации сигналов с датчиков, преобразования их в цифровой вид и передачи в компьютер.

Для регистрации данных оба типа полиграфов используют как минимум три группы датчиков:

– верхнего (грудного) и нижнего (брюшного) дыхания. Для этого на область грудной клетки и желудка помещаются пневматические трубки;

– пульса, кровенаполнения сосудов и/или артериального давления. Эти параметры регистрируются при помощи специального манжета, который оборачивается вокруг плеча;

– кожно-гальванического рефлекса (сопротивления кожи). Представляет собой металлические электроды, прикрепленные к пальцам руки.

Завравшийся человек боится разоблачения, и это заставляет его нервничать. При этом меняются многие физиологические реакции.

Например, приостанавливается слюноотделение («от страха во рту пересохло»). В Древнем Китае подозреваемый должен был набрать в рот пригоршню сухого риса и выслушать обвинение. Если рис оставался сухим, вина считалась доказанной. В Западной Африке подозреваемые должны были передавать друг другу обладающее чрезвычайно тонкой скорлупой яйцо пустельги. Предполагалось, что виновный либо выронит его, либо раздавит. Индусы заставляли испытуемого после каждого ответа на вопрос тихо ударять в гонг. Было замечено, что виновный, отвечая на вопрос о преступлении, бил в гонг сильнее.

Наиболее сложные модели могут одновременно фиксировать до 50 физиологических параметров, в том числе: покраснение отдельных частей лица, учащенное моргание, подрагивание губ, расширение или сужение зрачков. В некоторых случаях регистрируется электрическая активность головного мозга. С помощью подключаемых программных модулей возможен качественный анализ изменений мимики, мелкой моторики, темпа и тембра речи. Чем больше каналов, по которым идет съем информации, тем выше достоверность исследования.

Вопреки распространенному мнению тестирование на полиграфе не является строго стандартизированной процедурой. Считается, что это скорее искусство, чем наука, поскольку качество подготовки тестовых вопросов и интерпретация результатов напрямую зависят от квалификации, опыта и интуиции эксперта. Однако первичный анализ полиграммы вполне по силам даже новичку.

Итак, допрос закончен, и на нашем экране несколько разноцветных графиков. Каждый подписан: артериальное давление, амплитуда дыхания и т.д. Для нашего удобства компьютер уже отчертил вертикальными линиями моменты, соответствующие вопросам и ответам. По форме графики напоминают зубья пилы. Где-то они острые, где-то более гладкие. В какой-то момент виден отчетливый скачок. Затем «скачок» разглаживается, и форма графика постепенно возвращается к норме. Какие выводы можно сделать из этих изменений?

Три компонента полиграммы: фон, реакция, артефакт. Фон соответствует состоянию спокойно сидящего человека, которому не задают вопросов. Это норма, свойственная конкретному человеку в отсутствие внешних воздействий. Графики относительно стабильны и, как правило, напоминают по форме «пилу».

Артефакт – заметное изменение, не связанное с предъявляемыми стимулами и обусловленное воздействием дестабилизирующих факторов – внешних (например, внезапный хлопок в ладоши) или внутренних (умышленные или неумышленные движения, кашель, внезапные болевые ощущения и т.п.).

Реакция – заметное изменение в ответ на стимул (вопрос, предмет или изображение предмета), предъявляемый в ходе исследования. Картина соответствия стимулов и реакций позволяет сделать заключение о причастности респондента к тем или иным событиям. В зависимости от индивидуальных особенностей организма «реакция» может выражаться в усилении, ослаблении или стабилизации динамики на одном или нескольких графиках.

При анализе полиграммы важно понимать, что реакции, зафиксированные на графике, не обладают специфичностью. Это значит, что однозначно определить причину реакции невозможно. Например, вслед за Рудольфом Абелем, подозреваемый узнает на фото родные кремлевские звезды. Сердце дрогнуло – и вот он, скачок на третьем и пятом каналах. Затем вы демонстрируете клиенту марсианский пейзаж, он незаметно прикусывает себе кончик языка – и снова скачок на тех же графиках. А теперь решайте, кто он – марсианин или москвич. Единственная объективная характеристика реакции – устойчивая выраженность в ответ на предъявление ситуационно значимого стимула. Отсюда первое правило полиграфолога: используйте разные формулировки и обязательно повторяйте вопросы несколько раз в разной последовательности. Пример. Чтобы определить, получал ли человек взятку, спросите его о том, какой точно была сумма, в каких именно купюрах, где лежали деньги, во что они были завернуты и т.д. Если на каждом из этих вопросов наблюдается устойчивая реакция, можно говорить о том, что в памяти подозреваемого есть идеальные следы о совершенном деянии.

Более глубокие знания можно получить на курсах полиграфологов. Специалист (как правило, врач-психолог), прошедший надлежащую подготовку, заметит на полиграмме очень многое. Есть понятие нормальной физиологии, а есть физиология атипичная, когда видно: что-то здесь не так. Например, если реакция опережает раздражитель, можно утверждать, что обследуемый пытается применить элементы противодействия тесту и повлиять на результат проверки. Принятый накануне алкоголь, медикаменты или намеренно вызванная физическая боль тоже влияют на общую картину исследования, но квалифицированный полиграфолог все эти уловки обходит без труда.

По оценкам специалистов, систематические проверки на детекторе лжи снижают количество преступлений в компании в среднем на 30%, а материальных потерь – наполовину. Поэтому вопрос о том, стоит ли тратить деньги на подобное тестирование, отпадает сам собой.

По запросу «обмануть полиграф» Яндекс найдет больше 200 тысяч ссылок. Значительную часть этих советов публикуют сами полиграфологи, чтобы ловить наивных обывателей на свои же «крючки». На самом деле ввести в заблуждение можно эксперта. А обмануть детектор лжи нельзя – он железный, а значит, в цепочке «испытуемый – прибор – эксперт» это единственное звено, не способное на преднамеренную ложь.

Римма Рэд (с сокращениями).