Про топографическую дезориентацию

Медицинский вестник Украины представляет материал о причинах топографической дезориентации человека.

Когда человеку трудно ориентироваться в пространстве, говорят про нарушения в реальном знакомом окружении и в виртуальном поле.

Если топографическая ориентация страдает в реальном пространстве, то есть в знакомых местах, то человек в этих случаях не может ориентироваться даже в своей квартире или доме, ему затруднительно найти ранее хорошо знакомый путь к любимому кафе или магазину, он не может вернуться домой с прогулки. В более тяжёлых случаях человек с таким нарушением не в состоянии найти уборную комнату в своей квартире, не знает, где находится кухня, балкон, не знает, где расположена его кровать. Бывает, что он верно выбирает общее направление движения, но всё же сориентироваться в своём маршруте никак не может. Так, он может дойти до места, где нужно сделать поворот направо или налево, но так как он не в состоянии понять, откуда он пришёл, то и повернуть в нужную сторону не получается. Такой пациент, как правило, может узнавать объекты, он использует их явные признаки, чтобы преодолеть топографическую дезориентацию (например, находясь в больнице, пациент ищет табличку со своим именем на двери палаты, а для поиска своей кровати стремится узнать одеяло по цвету или предметы на прикроватной тумбе).

Нарушение возникает при билатеральных задних поражениях головного мозга, при поражениях правого полушария сзади (затылочные зоны, в меньшей степени – височные и теменные области).

Также выделяют нарушения топографической самоориентации, которая характеризуется тем, что человек не может определить своё местоположение, то есть не знает, в каком городе, в какой стране он находится. Он не понимает, пребывает ли он в настоящий момент в стационаре, в доме или в магазине. Такие грубые нарушения указывают на снижение интеллекта и расстройства памяти. Диагностику этого нарушения производят во время обследования (психиатрического, неврологического, нейропсихологического).

Кроме того, топографическая ориентация может страдать в виртуальном пространстве, то есть при описании или рисовании планов местности. Человек с такими нарушениями не понимает топографические координаты, когда ему нужно описать дорогу и вспомнить, где находятся те или иные улицы и здания. Ему затруднительно изобразить план своей квартиры и/или комнаты. Зачастую невозможность описать или схематично изобразить пространство не сочетается с дезориентацией в реальности, а также наоборот, невозможность находить нужный путь не мешает человеку хорошо рисовать карты и схемы знакомых мест.

Во время обследования специалист просит пациента, например, указать расположение на карте столицы , и просят показать приблизительное расположение крупных городов страны, а также обозначить на карте стороны света или показать направление движения из одного города в другой). Особенно затруднительно бывает отыскать своё местоположение на карте, которая развёрнута перед пациентом на 180 градусов.

При трудностях описания маршрутов, планов, расположения городов на карте поражаются правые задние области головного мозга.

Что в итоге?

Так, при топографической дезориентации нарушаются внутренняя навигация (которую иногда обозначают топографической апраксией) и распознавание знакомых ориентиров (которую иногда называют топографической агнозией). При топографической апраксии человек не может опираться на характерные признаки местности и вспомнить маршруты, именно поэтому он не в состоянии перемещаться в нужном направлении и контролировать свои передвижения. При топографической агнозии человек может узнать знакомые улицы, площади, памятники и здания в целом, но всё же затрудняется использовать характеристики и признаки для узнавания мест. Как правило, нарисовать план или схему такому пациенту доступно.

Топографическая дезориентация и прозопагнозия нередко встречаются вместе. Объединяет эти синдромы то, что у больного нарушено распознавание знакомых зрительных образов (как лиц, так и местностей). Также описаны случаи, когда одно из нарушений носит временный характер, а второе – постоянный.