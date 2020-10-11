Що таке синдром надмірної тривоги щодо здоров'я і як його подолати

"Медицинский вестник Украины" хочет рассказать об очень распространенном и актуальном явлении – синдроме чрезмерной тревоги о здоровье, предоставив слово экспертам МОЗ Украины.

Хвилюватись про стан свого цілком здоров’я нормально. Втім надмірне занепокоєння, яке стає нав'язливим, може й нашкодити. Особливо, коли ви цілком здорові й не маєте ніяких проблем. Такий синдром називають health anxiety або ж тривога щодо здоров’я.

ЩО ТАКЕ СИНДРОМ НАДМІРНОЇ ТРИВОГИ ЩОДО ЗДОРОВ'Я

Зазвичай люди, які мають такий синдром, постійно переживають за свій стан здоров’я. Прості симптоми, як-от біль в горлі чи підвищення температури, вони можуть сприймати як симптом серйозної хвороби. Через це постійно роблять додаткові аналізи чи обстеження, які часто самі собі призначають, та шукають годинами інформацію в інтернеті про хвороби. Ще гірше, коли страх виявити хворобу призводить до зворотних наслідків — людина взагалі починає нехтувати візитами до лікаря.

Страх захворіти на серйозну хворобу може негативно позначатися на повсякденному житті. Крім того, науковці зазначають, що сама надмірна тривога і стрес підвищують ризики появи реальних, вже не надуманих хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань (https://goo.gl/iTWXXd). А додатковий стрес впливає на появу шкідливих звичок: ми схильні харчуватись малопоживною їжею чи переїдати, більше курити та вживати алкоголь.

ЯК ПОДОЛАТИ СИНДРОМ НАДМІРНОЇ ТРИВОГИ ЩОДО ЗДОРОВ'Я

Ось кілька порад, що допоможуть на цьому шляху:

Ведіть щоденник

В ньому варто записувати те, що найбільше непокоїть з приводу здоров’я. Це допоможе проаналізувати ситуацію та зрозуміти, які проблеми варті уваги. Британська служба охорони здоров’я навіть розробила окремий ґайд з порадами як вести такі записи (https://bit.ly/2QzB0iJ). Наразі ми перекладаємо ці поради та опублікуємо найближчим часом.

Інтернет не завжди хороший порадник

Люди, які надмірно хвилюються за своє здоров’я, схильні постійно звертатися до різних сайтів в інтернеті, щоб перевіряти наявні симптоми. Щоб цього уникнути, намагайтесь спеціально не заходити на ці ресурси, або ж за потреби заблокуйте їх.

Не ставте самостійно діагноз

Це дуже небезпечно, адже окрім надмірного хвилювання збільшує ризики розпочати невиправдане та потенційно небезпечне лікування. Не дивлячись на те, що є багато ресурсів, де можна перевірити симптоми і визначити хворобу, обов’язково консультуйтесь з лікарем. Існують наукові дослідження, які вказують, що лікарі діагностують у 2 рази краще, ніж онлайн ресурси, які для цього створені (https://goo.gl/rnV2pC).

Намагайтесь відволіктись на інші справи

Лікарі радять намагатись відволіктись від тривожних думок про хвороби з допомогою прогулянок, занять фізичною активністю, читання чи спілкування з друзями.

Проконсультуйтесь зі своїм лікарем

В деяких випадках лікар може призначити спеціальне лікування або ж направити до психотерапевта.

Якщо ще не обрали свого сімейного лікаря — зробіть це.

Довірений фахівець стежитиме за вашим здоров’ям, рекомендуватиме потрібні огляди та позбавить вас непотрібного занепокоєння.