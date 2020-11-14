Искусственный интеллект научили максимально рано находить болезнь суставов

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
Пишут, что... / Красота и здоровье
15 ноя 2020, 12:49
Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
  "Медицинский вестник Украины" публикацией следующего материала...
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
15:28 Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября Минздрав Украины / Коронавирус
14:26 COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г. Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
20:39 Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов Пишут, что... / Неврология / Новые технологии
20:17 Острый перец чили способен снизить риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний? Пишут, что... / Калейдоскоп
20:12 Исследователи - неврологи нашли в растительном галлюциногене лекарство от ряда болезней Пишут, что... / Неврология
19:50 Шелк - идеальный материал для защитных масок, показали тесты Пишут, что... / Коронавирус
19:40 Чем сахар вреден для здоровья: научные факты и рецепты десертов без сахара Пишут, что... / Врач - пациенту / Гигиена питания
19:31 Разработан новый метод диагностики муковисцидоза и COVID-19 Новости дня / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Искусственный интеллект научили максимально рано находить болезнь суставов

    Искусственный интеллект научили максимально рано находить болезнь суставов

    14 ноя 2020, 15:31    Lidia
    0 комментариев    55 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" освещает разработку американскими учеными  новой компьютерной технологии обнаружения ранних признаков остеоартрита.


    Исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона создали алгоритм машинного обучения, способного обнаруживать малозаметные признаки остеоартрита, которые трудно обнаружить даже самым квалифицированным врачам.

    По словам ученых, система позволит диагностировать заболевание максимально рано, передает Medical Express. Золотым стандартом диагностики артрита считается рентген, на котором видно, как по мере разрушения хряща пространство между костями уменьшается. Когда вы видите артрит на рентгеновских снимках, повреждение уже имеет сильно выраженным характер, констатируют медики. Намного легче предотвратить разрушение хряща, чем пытаться восстановить его. И здесь ранняя диагностика играет ключевую роль.

    В рамках разработки специалисты использовали информацию о развитии остеоартрита коленного сустава нескольких тысяч человек (результаты МРТ-сканирования), за которыми следили 7 лет. Особый интерес представляли пациенты, изначально не имевшие явных следов повреждения хрящевой ткани. Программа анализировала изображения, а наблюдения подтверждали вынесенный диагноз. В целом алгоритм предсказал развитие остеоартрита с точностью 78% по данным МРТ-сканирования, выполненного за три года до появления видимых симптомов заболевания.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Создана математическая модель для предсказания побочных эффектов лекарств
    Новости / За рубежом
    23 дек 2011, 09:35    0 комментариев
    Создана математическая модель для предсказания побочных эффектов лекарств
    Ученые из США создали математическую модель, способную выявить побочные эффекты лекарств до начала их терапевтического...
    Подробнее...
    Москвичам напомнят о посещении врача по смс
    Москвичам напомнят о посещении врача по смс 12 сен 2012, 13:39
    Яблоки, бананы и апельсины – лучшие фрукты для борьбы с болезнью Альцгеймера
    Яблоки, бананы и апельсины – лучшие фрукты для борьбы с болезнью Альцгеймера 01 фев 2008, 14:35
    Средства от продажи бриллиантовой тиары Versace пойдут на борьбу со СПИДом
    Средства от продажи бриллиантовой тиары Versace пойдут на борьбу со СПИДом 19 мар 2009, 18:03
    Мэра прямо с самолета отправили на карантин
    Мэра прямо с самолета отправили на карантин 09 июн 2009, 14:10
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой