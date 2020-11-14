Искусственный интеллект научили максимально рано находить болезнь суставов

"Медицинский вестник Украины" освещает разработку американскими учеными новой компьютерной технологии обнаружения ранних признаков остеоартрита.

Исследователи из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона создали алгоритм машинного обучения, способного обнаруживать малозаметные признаки остеоартрита, которые трудно обнаружить даже самым квалифицированным врачам.



По словам ученых, система позволит диагностировать заболевание максимально рано, передает Medical Express. Золотым стандартом диагностики артрита считается рентген, на котором видно, как по мере разрушения хряща пространство между костями уменьшается. Когда вы видите артрит на рентгеновских снимках, повреждение уже имеет сильно выраженным характер, констатируют медики. Намного легче предотвратить разрушение хряща, чем пытаться восстановить его. И здесь ранняя диагностика играет ключевую роль.



В рамках разработки специалисты использовали информацию о развитии остеоартрита коленного сустава нескольких тысяч человек (результаты МРТ-сканирования), за которыми следили 7 лет. Особый интерес представляли пациенты, изначально не имевшие явных следов повреждения хрящевой ткани. Программа анализировала изображения, а наблюдения подтверждали вынесенный диагноз. В целом алгоритм предсказал развитие остеоартрита с точностью 78% по данным МРТ-сканирования, выполненного за три года до появления видимых симптомов заболевания.