Соединение человека и компьютера возможно и необходимо, уверен Илон Маск

"Медицинский вестник Украины" сегодня знакомит с информацией в рамках крайне дискутабельной темы, – имплантации в организм компьютерных наносистем для расширения возможностей человека либо лечения некоторых заболеваний.

Илон Маск собирается продемонстрировать во всей красе новый интерфейс, соединяющий человеческий мозг и компьютер. По его словам, интерфейс подарит людям настоящие суперспособности, передает BBC.



Компания Маска - Neuralink - заявила о желании провести испытания на людях еще в прошлом году. Между тем, на сегодняшний день есть только подтвержденные данные о проведении экспериментов с обезьяной. Животное могло управлять компьютером с помощью своего мозга через интерфейс. Также был создан нейрохирургический робот, который, по словам Маска, способен внедрять по 192 электрода в мозг за минуту.



Интерфейс завязан на работу крошечного зонда, содержащего более 3000 электродов, прикрепленных к гибким нитям, которые тоньше человеческого волоса. Зонд может отслеживать активность 1000 нейронов мозга. Система позволит людям с неврологическими заболеваниями управлять телефонами или компьютерами с помощью своего разума.



По мнению Маска, людям необходимо слиться с искусственным интеллектом отчасти для того, чтобы избежать сценария, при котором этот искусственный интеллект становится настолько мощным, что уничтожает человечество. Сегодня заявлено проведение демонстрации системы.