Соединение человека и компьютера возможно и необходимо, уверен Илон Маск

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Ученые обнаружили механизм, от которого зависит скорость эмбрионального развития
Новости / Пишут, что...
31 окт 2020, 15:13
Ученые обнаружили механизм, от которого зависит скорость эмбрионального развития
  "Медицинский вестник Украины" рассказывает о результатах исследования...
15:12 На рынок медицинских материалов вышла революционная замена стандартному гипсу Новости / Новости дня
14:43 Антибиотики способны помочь справиться с ВИЧ, показал эксперимент Фармновости / Это интересно
17:40 Обнаружено, что пищеварительный гормон влияет на работу памяти Новости / Пишут, что...
17:37 Найдена неожиданная защита от вируса гриппа Новости дня / Инфекционный контроль
15:39 Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19 Фармновости / Коронавирус
15:35 Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи Пишут, что... / Новые технологии
15:32 Исследователи нашли новые антидоты против змеиного яда Новости / Пишут, что...
17:08 Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения Новости / Пишут, что...
15:05 Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Соединение человека и компьютера возможно и необходимо, уверен Илон Маск

    Соединение человека и компьютера возможно и необходимо, уверен Илон Маск

    31 окт 2020, 15:07    Lidia
    0 комментариев    58 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" сегодня знакомит с информацией в рамках крайне дискутабельной темы, – имплантации в  организм компьютерных наносистем для расширения возможностей человека либо лечения некоторых заболеваний. 


    Илон Маск собирается продемонстрировать во всей красе новый интерфейс, соединяющий человеческий мозг и компьютер. По его словам, интерфейс подарит людям настоящие суперспособности, передает BBC.

    Компания Маска - Neuralink - заявила о желании провести испытания на людях еще в прошлом году. Между тем, на сегодняшний день есть только подтвержденные данные о проведении экспериментов с обезьяной. Животное могло управлять компьютером с помощью своего мозга через интерфейс. Также был создан нейрохирургический робот, который, по словам Маска, способен внедрять по 192 электрода в мозг за минуту.

    Интерфейс завязан на работу крошечного зонда, содержащего более 3000 электродов, прикрепленных к гибким нитям, которые тоньше человеческого волоса. Зонд может отслеживать активность 1000 нейронов мозга. Система позволит людям с неврологическими заболеваниями управлять телефонами или компьютерами с помощью своего разума.

    По мнению Маска, людям необходимо слиться с искусственным интеллектом отчасти для того, чтобы избежать сценария, при котором этот искусственный интеллект становится настолько мощным, что уничтожает человечество. Сегодня заявлено проведение демонстрации системы.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Ухо, глаз и щека помогут понять, дышит ли человек
    Новости / В Украине
    27 фев 2012, 14:27    0 комментариев
    Ухо, глаз и щека помогут понять, дышит ли человек
    27.02.2012 15:10 Если дыхание отсутствует - вызывайте реанимацию. Иногда, чтобы понять, дышит ли человек, зеркальца, как в...
    Подробнее...
    Европейцы чаще других страдают нервным тиком
    Европейцы чаще других страдают нервным тиком 09 июн 2009, 14:10
    «Умные» таблетки в борьбе с раком простаты
    «Умные» таблетки в борьбе с раком простаты 02 июн 2008, 12:02
    Созданы безопасные наночастицы для доставки лекарств
    Созданы безопасные наночастицы для доставки лекарств 04 мар 2009, 20:49
    В Туркмении состоялось массовое восхождение по
    В Туркмении состоялось массовое восхождение по 11 фев 2008, 14:44
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой