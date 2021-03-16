Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека?
Пишут, что... / Врач - пациенту
21 мар 2021, 14:12
Кошки помогут в лечении хронической болезни почек человека?
  Медицинский вестник публикует интересный материал о том, как успехи...
14:06 Разработан мозговой «бионавт» для доставки лекарств Новости дня / Новые технологии
11:25 Исследователи прояснили природу развития атеросклероза Новости / Пишут, что...
13:26 XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка «ГалМЕД» Новости / Анонс событий
12:43 XII Международный медицинский форум «Инновации в медицине – здоровье нации» Новости / Анонс событий
10:58 Воздействие ночного искусственного освещения может быть связано с повышенным риском развития рака щитовидной железы Новости / Пишут, что...
10:52 Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга Новости / Пишут, что...
10:40 Генетики оценили расхождения в ДНК однояйцевых близнецов За рубежом / Акушерство и гинекология
10:39 Использование вейпов связали с развитием воспалительных заболеваний кишечника Пишут, что... / Калейдоскоп
17:43 Пероральный прием кетамина снижает суицидальные наклонности более чем у 2/3 пациентов Новости / Фармновости
Львівський медичний форум 2021

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Силу электричества использовали для заживления ран

    Силу электричества использовали для заживления ран

    16 мар 2021, 11:35    admin
    0 комментариев    90 просмотров

     

    Медицинский вестник информирует о новом исследовании, доказывающем эффективность электрической стимуляции в заживлении ран.


    Согласно новому исследованию, электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, ускоряя заживление, передает Medical Express. Стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов - важную характеристику, с точки зрения регенерации, заявляют ученые Университета Огайо.

    Когда есть травма, структура кровеносных сосудов в месте раны нарушается, что мешает сосудам восстанавливать поврежденные ткани. Стимуляция кровеносных сосудов электричеством показала заметное увеличение проницаемости кровеносных сосудов, что является физическим маркером, указывающим на возможный рост новых сосудов.

    То есть подобная стимуляция позволяет молекулам и клеткам перемещаться по стенкам сосудов активнее. Известно, что электричество влияет на белки, которые удерживают клетки кровеносных сосудов вместе. Кстати, ранее было показано, как перевязочный материал с электростимуляцией ускорял заживление ран у собак. Также есть основания полагать, что стимуляция помогает победить воспаление и инфекцию в зоне повреждения.


    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Дефицит витамина D во время беременности четырёхкратно повышает риск кесарева сечения
    Новости / За рубежом
    30 дек 2008, 19:38    0 комментариев
    Дефицит витамина D во время беременности четырёхкратно повышает риск кесарева сечения
    Недостаток витамина D в организме женщины значительно повышает вероятность проведения кесарева сечения во время родов, обнаружили...
    Подробнее...
    В Краснодарском крае на курортных автотрассах создают службу
    В Краснодарском крае на курортных автотрассах создают службу 13 фев 2008, 20:50
    Мышцы, влияющие на общее здоровье и сексуальное – в частности
    Мышцы, влияющие на общее здоровье и сексуальное – в частности 25 фев 2015, 17:51
    Золотая медаль, почетный диплом и чек на сумму 150 тыс руб Алферовского фонда вручены молодому ученому
    Золотая медаль, почетный диплом и чек на сумму 150 тыс руб Алферовского фонда вручены молодому ученому 28 ноя 2008, 11:59
    Каждый второй россиянин убежден, что медработники должны быть материально заинтересованы в излечении больных
    Каждый второй россиянин убежден, что медработники должны быть материально заинтересованы в излечении больных 26 фев 2008, 14:55
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой