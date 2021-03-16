Силу электричества использовали для заживления ран

Медицинский вестник информирует о новом исследовании, доказывающем эффективность электрической стимуляции в заживлении ран.

Согласно новому исследованию, электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, ускоряя заживление, передает Medical Express. Стимуляция увеличивает проницаемость кровеносных сосудов - важную характеристику, с точки зрения регенерации, заявляют ученые Университета Огайо.



Когда есть травма, структура кровеносных сосудов в месте раны нарушается, что мешает сосудам восстанавливать поврежденные ткани. Стимуляция кровеносных сосудов электричеством показала заметное увеличение проницаемости кровеносных сосудов, что является физическим маркером, указывающим на возможный рост новых сосудов.



То есть подобная стимуляция позволяет молекулам и клеткам перемещаться по стенкам сосудов активнее. Известно, что электричество влияет на белки, которые удерживают клетки кровеносных сосудов вместе. Кстати, ранее было показано, как перевязочный материал с электростимуляцией ускорял заживление ран у собак. Также есть основания полагать, что стимуляция помогает победить воспаление и инфекцию в зоне повреждения.