Пауки помогли в разработке уникального антибактериального материала

"Медицинский вестник Украины" сегодня расскажет как ученые планируют использовать уникальную природную «технологию» в лечении многих заболеваний.

Университет Байройта, передает Science Daily, создал материал, который может устранить риск заражения и облегчить процесс заживления. Речь идет о наноструктурированном материале на основе белков паучьего шелка. Он предотвращает колонизацию бактериями и грибками, но в то же время активно способствуют регенерации тканей человека.



Поэтому такой материал идеально подходят для имплантатов, перевязочного материала, протезов, контактных линз. Белки паучьего шелка, произведенные биотехнологически, позволили создать материал, который предотвращает адгезию патогенных микробов. Даже стрептококки, устойчивые ко многим антибактериальным агентам, не смогли осесть на поверхности материала.



Притом, по словам разработчиков, материал гарантирует активное размножение человеческих клеток, что позволяет его использовать в повязках на ранах, в процессе пересадки кожи и любой имплантации. В отличие от других материалов, которые ранее использовались для регенерации тканей, риск инфицирования полностью исключен. И эффект достигается не за счет токсического воздействия на патогены. Секрет кроется в самой структуре - она делает невозможным прикрепление патогенов к поверхности.