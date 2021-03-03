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    » » » Уникальный наполнитель обещает изменить регенеративную медицину

    Уникальный наполнитель обещает изменить регенеративную медицину

    03 мар 2021, 13:46    admin
    0 комментариев    38 просмотров

     

    Medvestnik.com представляет информацию о новой технологии в регенеративной медицине.


    Purdue University представил новую технологию, которая позволит усовершенствовать операции по восстановлению тканей у лиц с раком груди и различными травмами, пишет Medical Express. Речь идет о специальном наполнителе, который уже прошел доклинические испытания. Это коллаген, формирующий каркас, позволяющий исправить дефекты и заполнить пустоты в мягких тканях.

    Дети с врожденными дефектами, люди с трудноизлечимыми кожными язвами, лица, страдающие травматическими повреждениями, и больные раком, которым требуется резекция опухолей в тканях, - все они могут стать идеальными кандидатами для получения нового филлера. К примеру, регенеративный тканевый наполнитель при помещении в пустоты, образованные в тканях молочных желез, позволяет восстановить их форму и консистенцию и со временем поддерживает процесс формирования новой ткани.

    Наполнитель также помогает избежать коллабирования полости с последующим образованием рубцов. Он представляет собой высокоочищенный жидкий коллаген, который приспосабливается к индивидуальной для пациента геометрии пустот. Уже находясь в теле, он формирует коллагеновый каркас, схожий с мягкими тканями человека.


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