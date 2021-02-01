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    » » » Новая технология 3D-печати оптимизирует методики трансплантологии

    Новая технология 3D-печати оптимизирует методики трансплантологии

    01 фев 2021, 12:50    Lidia
    0 комментариев    44 просмотра

     

    О новой сфере использования технологии 3D - печати в медицине рассказывает "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем материале.


    Международная группа инженеров из СПбГУ, Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, Уральского федерального университета, а также Дрезденского технического университета и британского Университета Шеффилда создала технологию для трехмерной печати на биопринтере персонализированных нейропротезов.

    Весьма важно, что данные протезы, восстанавливающие чувствительность, подстраиваются под конкретный организм. К таким протезам относятся, например, кохлеарный имплантат, устройства, восстанавливающие двигательные функции, утраченные после повреждения спинного мозга. Ученые предложили наносить на нейроимплантат (основа - из силикона) с помощью трехмерной печати микрочастицы из платины или другого электропроводящего элемента. Далее поверхность активировали при помощи холодной плазмы.

    Тесты методики на крысах и рыбках дарио-рерио показали: наносимые на имплантат частицы адекватно воспринимаются организмом и в итоге чувствительность восстанавливается. Технология нанесения напыления отличается демократичной стоимостью. По словам ученых, получающиеся имплантаты можно устанавливать максимально близко к структурам нервной ткани (силикон не может, в отличие от жесткого материала, причинить механический вред).



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