Новая технология 3D-печати оптимизирует методики трансплантологии

О новой сфере использования технологии 3D - печати в медицине рассказывает "Медицинский вестник Украины" в сегодняшнем материале.

Международная группа инженеров из СПбГУ, Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, Российского научного центра радиологии и хирургических технологий, Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, Уральского федерального университета, а также Дрезденского технического университета и британского Университета Шеффилда создала технологию для трехмерной печати на биопринтере персонализированных нейропротезов.



Весьма важно, что данные протезы, восстанавливающие чувствительность, подстраиваются под конкретный организм. К таким протезам относятся, например, кохлеарный имплантат, устройства, восстанавливающие двигательные функции, утраченные после повреждения спинного мозга. Ученые предложили наносить на нейроимплантат (основа - из силикона) с помощью трехмерной печати микрочастицы из платины или другого электропроводящего элемента. Далее поверхность активировали при помощи холодной плазмы.



Тесты методики на крысах и рыбках дарио-рерио показали: наносимые на имплантат частицы адекватно воспринимаются организмом и в итоге чувствительность восстанавливается. Технология нанесения напыления отличается демократичной стоимостью. По словам ученых, получающиеся имплантаты можно устанавливать максимально близко к структурам нервной ткани (силикон не может, в отличие от жесткого материала, причинить механический вред).