Созданы нанокапсулы, способные «взламывать» межклеточный обмен

"Медицинский вестник Украины" публикует результаты фундаментального научного исследования, посвященного новому способу коррекции дефектов клеточного метаболизма.

Клетки организма постоянно обмениваются информацией между собой с помощью сигнальных путей. Дефекты последних приводят к возникновению множества заболеваний. Ученые из университета Базеля (Швейцария) разработали биоактивные нанокапсулы, с помощью которых можно «взломать» клетки с поврежденными сигнальными путями для того, чтобы их восстановить.

В будущем разработанные учеными биоактивные нанокапсулы могут стать новым широко применяемым медицинским средством. Для того, чтобы создать терапевтический метод нового поколения ученые совместили наноматериалы с органическими молекулами и клетками. В статье для журнала ASC Nano ученые объясняют, как нанокапсулы – контейнеры с определенными ферментами, могут быть введены в клетки и интегрированы в сигнальные пути межклеточной коммуникации и таким образом влиять на целлюлярную жизнедеятельность.

Исследователи провели целый ряд экспериментов, чтобы проверить, как действуют нанокапсулы, транспортирующие в организм различные ферменты. Совмещая применение нескольких капсул, ученые могут добиться их желаемого воздействия на организм. Нанокапсулы могут вводиться последовательно — в этом случае ферменты, содержащиеся в них, работают в тандеме либо группе: реакция, вызванная ферментом, доставленным в организм первой капсулой интегрируется с действием энзима из второй капсулы.

Реакции, производимые нанокапсулами, могут продолжаться значительное количество времени — вплоть до нескольких дней — и все это время принимать активное участие в сигнальном обмене клеток.

Свое изобретение ученые представляют как новый способ стимуляции изменений в физиологии клеток. Нанокапсулы предназначены для применения в области ферментозамещающей терапии при лечении болезней, связанных с нарушениями работы биохимических путей.