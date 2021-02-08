Система, имитирующая настоящую руку, поразила врачей и пациентов уникальными возможностями

"Медицинский вестник Украины" сообщает об уникальной разработке итальянских ученых в области биопротезирования конечностей.

Инженеры Итальянского института технологий представили уникальный протез Hannes. Он предназначен для людей с ампутированными верхними конечностями и способен воспроизводить до 90% функций настоящей руки. Речь идет о протезной системе, включающей кисть и запястье. Ее испытали на людях с патологиями конечностей. Добровольцы потратили менее недели на обучения, после чего начали самостоятельно использовать Hannes в повседневной жизни.



Итак, это миоэлектрическая система, адаптирующаяся к различным повреждениям верхних конечностей. Набор поверхностных электромиографических датчиков определяет активность оставшихся мышц, которые пациент сокращает для выполнения движений. На программном уровне настраиваются точность и скорость движений в каждом случае индивидуально.



Помимо адаптации к пользователю, система адаптируется к захватываемому объекту, а пальцы протеза сгибаются и располагаются естественным образом даже в состоянии покоя. Большой палец может быть ориентирован в трех различных положениях - доступен широкий спектр захватов. У протеза также поворачивается запястье. На выполнение полного закрытого хвата уходит менее секунды при максимальной силе захвата в 150Н (значительно превосходит аналоги).



Система может автономно работать в течение дня, используя батарею. Она выпускается в двух версиях - для правшей и левшей обоих полов. Протез уже готов выйти на европейский рынок. Сейчас инженеры ищут инвесторов для масштабирования производства.