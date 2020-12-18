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    » » » Новый нанопинцет может захватывать отдельные молекулы

    Новый нанопинцет может захватывать отдельные молекулы

    18 дек 2020, 19:27    Lidia
    0 комментариев    48 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" предлагает информацию о революционной методике, способной существенно ускорить  прогресс в нанобиологии и наномедицине.


    Впервые инженеры создали оптический пинцет, способный захватывать отдельные биомолекулы и белки, не повреждая их. Разработка является большим достижением для науки.


    Существующие оптические пинцеты могут захватывать крошечные объекты и манипулировать ими с помощью сильно сфокусированных лазеров. Но они не способны захватывать ничего меньше, чем эритроцит. Новые нанопинцеты захватывают отдельные белки и молекулы ДНК, что дает врачам возможность диагностировать такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, намного раньше.

    Новые нанопинцеты, которые технически называются опто-термо-электрогидродинамическими пинцетами (ОТЭТ), используют лазер, который захватывает и поднимает отдельные объекты размером до десяти нанометров, не нацеливаясь непосредственно на объект и не повреждая его интенсивным светом.


    «Мы разработали стратегию, позволяющие нам «выщипывать»  очень маленькие объекты, не подвергая их воздействию света или тепла высокой интенсивности, которые могут повредить функции молекулы, — сказал ведущий исследователь из Vanderbilt Institute of Nanoscale Science and Engineering, Vanderbilt University, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA  Юстус Ндукайфе в пресс-релизе. — Благодаря способности улавливать такие маленькие объекты и манипулировать ими мы можем больше узнать о том, как ведут себя наша ДНК и другие биологические молекулы».


    Возможность выделять, сортировать и исследовать отдельные белки будет способствовать эффективной работе врачей, обследующих пациента на наличие признаков болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных заболеваний.


    Источник 1
    Источник 2

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