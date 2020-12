Новый нанопинцет может захватывать отдельные молекулы

"Медицинский вестник Украины" предлагает информацию о революционной методике, способной существенно ускорить прогресс в нанобиологии и наномедицине.

Впервые инженеры создали оптический пинцет, способный захватывать отдельные биомолекулы и белки, не повреждая их. Разработка является большим достижением для науки.

Существующие оптические пинцеты могут захватывать крошечные объекты и манипулировать ими с помощью сильно сфокусированных лазеров. Но они не способны захватывать ничего меньше, чем эритроцит. Новые нанопинцеты захватывают отдельные белки и молекулы ДНК, что дает врачам возможность диагностировать такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, намного раньше.



Новые нанопинцеты, которые технически называются опто-термо-электрогидродинамическими пинцетами (ОТЭТ), используют лазер, который захватывает и поднимает отдельные объекты размером до десяти нанометров, не нацеливаясь непосредственно на объект и не повреждая его интенсивным светом.



«Мы разработали стратегию, позволяющие нам «выщипывать» очень маленькие объекты, не подвергая их воздействию света или тепла высокой интенсивности, которые могут повредить функции молекулы, — сказал ведущий исследователь из Vanderbilt Institute of Nanoscale Science and Engineering, Vanderbilt University, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA Юстус Ндукайфе в пресс-релизе. — Благодаря способности улавливать такие маленькие объекты и манипулировать ими мы можем больше узнать о том, как ведут себя наша ДНК и другие биологические молекулы».

Возможность выделять, сортировать и исследовать отдельные белки будет способствовать эффективной работе врачей, обследующих пациента на наличие признаков болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных заболеваний.