Инженеры представили уникальный аналог настоящей кожи

"Медицинский вестник Украины" рассказывает об очередном важном достижении инженерных технологий в медицине. Существует два подхода к замене органов. Первый — протезы и технические устройства вообще. Второй — выращивание органов и тканей. Первый подход во многих аспектах выглядит сложнее, так как требует высококвалифицированных специалистов по биомедицинской технике, поэтому любые успехи в данном направлении должны восприниматься с оптимизмом.

Мельбурнский королевский технологический университет создал прототип искусственной кожи, чувствительной к боли, температурным изменениям и давлению. Система реагирует по тем же принципам и с той же скоростью, что и настоящая кожа. Она может стать настоящим прорывом в сфере разработки имплантатов и различных протезов. Не исключено использование искусственной кожи и в робототехнике.



В отчете разработчиков говорится: "Кожа - самый большой сенсорный орган тела, выполняющий множество важнейших функций, среди которых передача мозгу сигналов об окружающей среде. Мы все время ощущаем мир через кожу, но наша реакция на боль проявляется только в определенный момент, например, когда мы касаемся чего-то слишком горячего или слишком острого. Никакие электронные технологии до сих пор не могли реалистично имитировать этот процесс восприятия. Созданная нами искусственная кожа мгновенно реагирует, когда давление или температура достигают определенного порога".



В ответ на механическое давление, температуру и боль искусственная кожа дает электронный отклик. Что важно, система различает легкое контролируемое прикосновение к булавке и случайный укол. В основе системы - биосовместимый силикон, дающий эластичность, прозрачность и прочность. Искусственная кожа скрывает датчики давления, температуры и боли, оснащена электронными ячейками памяти (создается эффект сохранения и обработки информации в структурах долговременной памяти).