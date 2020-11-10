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    » » » Неврологи: в мозг человека встроена система "свой-чужой"

    Неврологи: в мозг человека встроена система "свой-чужой"

    10 ноя 2020, 19:37    Lidia
    0 комментариев    69 просмотров
     
    В сегодняшнем выпуске "Медицинский вестник Украины" расскажет об интересном нейрофизиологическом исследовании механизмов распознавания опасности.

    Университет Квинсленда уверен, что мозг человека способен быстро находить опасных людей. Было проведено исследование, предполагавшее проведение МРТ. Ученые следили за изменениями в активности мозга 46 человек, которые смотрели ролики с актерами. На видео актеры демонстрировали позитивные и негативные эмоции.

    В ответ на это активизировались три отдела мозга и соединяющие их нейронные цепи. Оказалось, что основным звеном является stria terminalis. Данная зона отвечает за мгновенную реакцию на социальную угрозу (когда выражение лица незнакомца говорит об опасности). Стоит отметить, что на фоне психоза наблюдается нарушение в работе упомянутой структуры. Из-за этого пациенты могут неверно трактовать эмоции окружающих и ощущать угрозу на пустом месте. Аномальная повышенная чувствительность к потенциальной угрозе есть у людей с тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

    По словам ученых, в распознавании потенциально опасного человека также задействованы миндалина и височно-теменной узел. Из здесь многое зависит от того, совпадают ли наши ожидания с реальностью. Так, нейронные сети, связанные с миндалиной, облегчают быстрое распознавание гнева, если вы ожидаете этой эмоции от другого, а сети височно-теменного узла отвечают за реакцию на неожиданную угрозу.



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