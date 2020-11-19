Неврологи установили, как можно справиться с параличом при травмах позвоночника

Разработка принципиально новых способов реабилитации после спинальных травм – одна из важнейших задач неврологии. Цитируемая "Медицинским вестником Украины" научная работа шведских исследователей, посвященная данной тематике, внушает оптимизм.

Травма спинного мозга часто приводит к необратимым функциональным нарушениям. В новом исследовании сотрудники Каролинского института показали, что стволовые клетки спинного мозга могут стимулировать образование больших количеств новых олигодендроцитов. Данные клетки необходимы для передачи сигналов и способны восстановить спинной мозг после травмы, передает Medical Express.



Спинной мозг передает сигналы от головного мозга к остальным частям тела, и повреждение спинного мозга часто приводит к параличу, так как одни нервные волокна разрываются, а другие - работают менее эффективно. Это нарушение функции часто вызвано потерей олигодендроцитов - клеток, которые облегчают передачу сигналов нейронов.



Во многих органах поврежденные ткани можно восстановить с помощью стволовых клеток, которые превращаются в утраченные типы клеток. В спинном мозге взрослого человека есть стволовые клетки, но после травмы они в основном образуют рубцовую ткань, ограничивающую степень повреждения, но не способствующую восстановлению потерянных нейронов.



Анализ стволовых клеток у грызунов показал: ДНК восприимчива к сигналам, которые стимулируют образование новых олигодендроцитов. Избирательно контролируя активность генов в стволовых клетках, исследователи смогли стимулировать появление новых олигодендроцитов, что привело к улучшению функции нервных волокон в поврежденном спинном мозге.