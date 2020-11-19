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    » » » Неврологи установили, как можно справиться с параличом при травмах позвоночника

    Неврологи установили, как можно справиться с параличом при травмах позвоночника

    19 ноя 2020, 11:36    Lidia
    0 комментариев    53 просмотра

     

    Разработка принципиально новых способов реабилитации после спинальных травм – одна из важнейших задач неврологии. Цитируемая "Медицинским вестником Украины" научная работа шведских исследователей, посвященная данной тематике, внушает оптимизм.


    Травма спинного мозга часто приводит к необратимым функциональным нарушениям. В новом исследовании сотрудники Каролинского института показали, что стволовые клетки спинного мозга могут стимулировать образование больших количеств новых олигодендроцитов. Данные клетки необходимы для передачи сигналов и способны восстановить спинной мозг после травмы, передает Medical Express.

    Спинной мозг передает сигналы от головного мозга к остальным частям тела, и повреждение спинного мозга часто приводит к параличу, так как одни нервные волокна разрываются, а другие - работают менее эффективно. Это нарушение функции часто вызвано потерей олигодендроцитов - клеток, которые облегчают передачу сигналов нейронов.

    Во многих органах поврежденные ткани можно восстановить с помощью стволовых клеток, которые превращаются в утраченные типы клеток. В спинном мозге взрослого человека есть стволовые клетки, но после травмы они в основном образуют рубцовую ткань, ограничивающую  степень повреждения, но не способствующую восстановлению потерянных нейронов.

    Анализ стволовых клеток у грызунов показал: ДНК  восприимчива к сигналам, которые стимулируют образование новых олигодендроцитов. Избирательно контролируя активность генов  в стволовых клетках, исследователи смогли стимулировать появление новых олигодендроцитов, что привело к улучшению функции нервных волокон в поврежденном спинном мозге.



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