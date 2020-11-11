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    » » » Наночастицы изменят схемы лечения болезней головного мозга

    Наночастицы изменят схемы лечения болезней головного мозга

    11 ноя 2020, 20:09    admin
    0 комментариев    50 просмотров

     

    Medvestnik.com публикует информации об очередном достижении нанотехнологий в потенциальном лечении неврологических заболеваний.


    Национальный канадский институт научных исследований INRS, передает Eurek Alert, доказал, что наночастицы можно использовать для доставки лекарств в мозг с целью лечения нейродегенеративных заболеваний. Известно: гематоэнцефалический барьер является основным препятствием при лечении нейродегенеративных заболеваний, ведь он не дает доставить в мозг лекарственные агенты.

    Лекарство проходит через барьер, только если используется в высокой концентрации. Однако это грозит серьезными побочными эффектами. Но наночастицы с особыми свойствами могут преодолевать этот барьер и поглощаться нейронами. Это доказали эксперименты с клеточными культурами и рыбками данио.

    Исследователи смогли наблюдать за тем, как частицы преодолевают гематоэнцефалический барьер. Они также подтвердили отсутствие токсичности выбранных наночастиц. "Мы создали частицы из полимолочной кислоты, биосовместимого материала, который легко удаляется организмом. Слой полиэтиленгликоля покрывает эти наночастицы и делает их невидимыми для иммунной системы, чтобы они могли дольше циркулировать в организме", - говорится в отчете ученых.

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