Неврологи: иногда сидеть на одном месте полезно для головного мозга

Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга
Новости / Фармновости
23 фев 2021, 14:31
Проглатываемая капсула поможет пролить свет на связь кишечника и мозга
  "Медицинский вестник Украины" публикует информацию о масштабном...
15:21 Генетики рассказали, как особые мутации делают некоторые резкие запахи приятными Пишут, что... / Разное
15:19 Что делать с готовыми вакцинами, если коронавирус мутирует? Новости дня / Коронавирус
12:00 Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах Пишут, что... / Калейдоскоп / Инфекционный контроль
11:58 Экспериментальная вакцина от болезни Альгцеймера с прогнозируемо высоким профилем безопасности прошла доклинические испытания Новости дня / Это интересно
11:50 Австралийские ученые совершили прорыв в лечении сепсиса Новости / Пишут, что...
11:48 Растительный вирус обещает изменить концепцию лечения рака Новости / Пишут, что...
14:17 Учёные назвали наименее подверженную коронавирусу группу крови Пишут, что... / Коронавирус
14:15 К чему может привести ношение маски с неприкрытым носом Новости дня / Коронавирус
10:13 Ученые нашли новое оружие против агрессивного рака Новости / Пишут, что...
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Неврологи: иногда сидеть на одном месте полезно для головного мозга

    Неврологи: иногда сидеть на одном месте полезно для головного мозга

    23 фев 2021, 14:35    Lidia
    0 комментариев    70 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" хочет поделиться с читателями новой интересной информацией, корректирующей общепринятые стереотипы во взглядах на рациональный образ жизни.


    Считается, малоподвижный образ жизни чрезвычайно вреден. Однако Университет Колорадо, установил, что все не столь однозначно. Когда дело доходит до головного мозга и когнитивных способностей, относительная малоподвижность не так уж и плоха, если человек демонстрирует в целом базовые показатели физической активности.

    Учеными специально анализировалась связь между физической активностью, измеряемой сенсорами, и когнитивными функциями на примере 228 здоровых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Пожилые люди, участвовавшие в исследовании, носили датчики движения семь дней. В течение этого времени сенсоры фиксировали время, которое добровольцы проводили сидя или активно.

    Собранные данные и их анализ показали: как и ожидалось, взрослые, которые больше занимались умеренной или энергичной деятельностью в течение дня, обладали лучшей скоростью обработки информации, более крепкой памятью и более выраженными способностями к рассуждению. Но результаты также продемонстрировали, что лица, проводившие  больше времени в сидячем положении, эффективнее справлялись с задачами по лексике и навыку рассуждения.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Швейцарцы предложили диагностировать болезни по дыханию
    Новости / За рубежом
    06 апр 2013, 10:17    0 комментариев
    Швейцарцы предложили диагностировать болезни по дыханию
    Швейцарские ученые обнаружили, что набор веществ, которые содержатся в выдыхаемом каждым человеком воздухе, уникален. Они...
    Подробнее...
    Загрязнение водных ресурсов Великобритании пластиковыми отходами может привести к экологической катастрофе
    Загрязнение водных ресурсов Великобритании пластиковыми отходами может привести к экологической катастрофе 16 окт 2008, 16:10
    На ремонт и строительство медучреждений в Вологодской области направят в этом году свыше 365 миллионов рублей
    На ремонт и строительство медучреждений в Вологодской области направят в этом году свыше 365 миллионов рублей 05 фев 2008, 11:58
    В калининградской детской областной больнице открылся офтальмологический кабинет
    В калининградской детской областной больнице открылся офтальмологический кабинет 11 ноя 2008, 13:29
    В Черновцах уже 52 ребенка с гастроэнтероколитом
    В Черновцах уже 52 ребенка с гастроэнтероколитом 13 ноя 2008, 16:45
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой