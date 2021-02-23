Неврологи: иногда сидеть на одном месте полезно для головного мозга

"Медицинский вестник Украины" хочет поделиться с читателями новой интересной информацией, корректирующей общепринятые стереотипы во взглядах на рациональный образ жизни.

Считается, малоподвижный образ жизни чрезвычайно вреден. Однако Университет Колорадо, установил, что все не столь однозначно. Когда дело доходит до головного мозга и когнитивных способностей, относительная малоподвижность не так уж и плоха, если человек демонстрирует в целом базовые показатели физической активности.



Учеными специально анализировалась связь между физической активностью, измеряемой сенсорами, и когнитивными функциями на примере 228 здоровых людей в возрасте от 60 до 80 лет. Пожилые люди, участвовавшие в исследовании, носили датчики движения семь дней. В течение этого времени сенсоры фиксировали время, которое добровольцы проводили сидя или активно.



Собранные данные и их анализ показали: как и ожидалось, взрослые, которые больше занимались умеренной или энергичной деятельностью в течение дня, обладали лучшей скоростью обработки информации, более крепкой памятью и более выраженными способностями к рассуждению. Но результаты также продемонстрировали, что лица, проводившие больше времени в сидячем положении, эффективнее справлялись с задачами по лексике и навыку рассуждения.