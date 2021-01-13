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    » » » Неврологи установили, что трение, а не расчесывание способно уменьшить зуд кожи

    Неврологи установили, что трение, а не расчесывание способно уменьшить зуд кожи

    13 янв 2021, 09:57    Lidia
    0 комментариев    32 просмотра

     

    Интересные научные факты о трении как способе уменьшить интенсивность кожного зуда приводит в публикуемом материале "Медицинский вестник Украины".


    Университет Майами попытался установить, что может унять зуд, ведь, как известно, расчесывание зудящей области грозит повреждениями кожного покрова. Оказалось, унять зуд помогает сила трения - ученые предлагают не чесать, а именно тереть проблемную зону.

    Был проведен эксперимент с мышами - растирание зудящей области запускало в нервной системе каскад реакций, приводящий в итоге к прекращению зуда. По словам ученых, при растирании активизируются подкожные сенсорные нейроны, которые передают сигналы в спинной мозг. А именно повышение активности нейронов дорсального рога спинного мозга стоит за ощущением зуда. Сигналы, исходящие от подкожных нейронов, активизируют промежуточные нервные клетки, которые уменьшают активность нейронов дорсального рога, что снижает силу зуда.

    В свою очередь, сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета связывают зуд, вызванный прикосновением, с количеством рецепторов в коже. Данные рецепторы известны как клетки Меркеля. Их количество сокращается по мере старения организма. Чем меньше рецепторов, тем больше вероятность того, что прикосновение вызовет зуд, показала работа с мышами. Также сниженное количество клеток наблюдалось у животных с сухой кожей.

    По словам ученых, клетки Меркеля помогают контролировать реакцию организма, выражающуюся в форме зуда. Если клетки утеряны, уходит и способность останавливать зуд. Исследователи выявили и потенциальную терапевтическую мишень - белок Piezo2, располагающийся на мембране клеток Меркеля. Он контролировал зуд напрямую. Эксперименты с мышами доказали: белок Piezo2 действительно играл важную роль в контроле клеток Меркеля.



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