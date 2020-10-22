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    » » » Неврологи связали работу иммунитета и поведение

    Неврологи связали работу иммунитета и поведение

    22 окт 2020, 15:28    Lidia
    0 комментариев    88 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" представляет данные нового научного исследования, доказывающего общность иммунного и поведенческого ответа.


    Исследование Медицинской школы Вашингтонского университета доказывает, что элементы иммунной системы влияют на разум человека, и иммунная молекула IL-17 может быть ключевым фактором, передает Xinhua. IL-17 - это цитокин, сигнальная молекула, которая управляет иммунным ответом на инфекцию, активируя и направляя иммунные клетки. Ранее IL-17 уже связывался с аутизмом и депрессией.

    Однако иммунные клетки, располагающиеся в мозге, не выделяют IL-17. Между тем исследования мышей выявили обилие в тканях, окружающих мозг, гамма-дельта Т-клеток. И эти клетки постоянно производят IL-17. Чтобы определить, влияют ли гамма-дельта Т-клетки или IL-17 на поведение, исследователи подвергли мышей оценке памяти, социального поведения, поиска пищи и тревожности.

    Так, мыши с нормальным количеством гамма-дельта Т-клеток и оптимальными уровнями IL-17 держались в основном более защищенных зон, когда требовалось преодолеть маршрут, мыши без гамма-дельта Т-клеток или со сниженным уровнем IL-17 чаще рисковали и выходили на открытые участки. Снижение бдительности исследователи интерпретировали как уменьшение тревожности.

    Плюс, на поверхности нейронов мозга были обнаружены рецепторы, которые реагируют на IL-17. Когда ученые удалили эти рецепторы, мыши проявили меньшую бдительность. Полученные данные свидетельствуют о том, что поведенческие изменения - не побочный продукт, а неотъемлемая часть нейроиммунной коммуникации.

    Также в рамках эксперимента ученые вводили животным липополисахарид - бактериальный продукт, вызывающий сильный иммунный ответ. Гамма-дельта Т-клетки в тканях вокруг мозга мышей продуцировали больше IL-17 в ответ на эту инъекцию. Однако, когда животных лечили антибиотиками, количество IL-17 было снижено. Значит, гамма-дельта Т-клетки могли фиксировать изменение концентраций опасных и безопасных бактерий.

    "Иммунная система и мозг, скорее всего, эволюционировали совместно. Выбор специальных молекул для одновременной иммунологической и поведенческой защиты - это разумный способ защиты от инфекции. Это хороший пример того, как цитокины, которые в основном эволюционировали для борьбы с патогенами, также воздействуют на мозг и модулируют поведение, - говорится в исследовании.



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