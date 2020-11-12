Исследователи создали чернила, управляющие ростом нейронов

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Чернила используют электрические сигналы организма для направления роста нервных клеток, пишет Medical Express. С помощью биопроводящих чернил можно напечатать линии, указывающие направление роста нейронов. Таким образом возможно восстановить нервные цепи и решить проблему травматических повреждений нервов.

Новые чернила, регенерирующие нервы, сочетают в себе нейромедиатор дофамин, который, как известно, способствует жизнедеятельности нервных клеток, с проводящим углеродным нановолокном и полимером. Нановолокно и полимер обеспечивают контролируемое высвобождение дофамина из чернил, что прологнгирует «выживание» развивающихся нейронов. Поскольку нановолокно является проводником, оно также может использовать силу биоэлектричества - электрические сигналы, генерируемые нервной системой, которые играют ключевую роль в поддержании биологической функции и могут ускорять заживление ран. Использование проводящих материалов стимулирует рост клеток и помогает соединить разорванные нервы.В рамках исследования команда ученых также разработала биосовместимый каркас, чтобы с чернилами можно было печатать линии и тестировать их на человеческих клетках. Напечатанные линии способствуют прикреплению и миграции нервных клеток, что важно для регенерации нервов, доказали тесты. Клеточное дифференцирование также усилилось, нервные клетки становились более специализированными по мере роста вдоль линий. Это позволяет поддерживать правильную связь с другими нейронами, формируя работающие нейронные цепи. Следующим этапом исследования будет тестирование чернил и каркаса на животных.