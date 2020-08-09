Веселящий газ может помочь бывшим военным с посттравматическим стрессовым расстройством

Военные конфликты, к сожалению, продолжают оставаться устойчивыми повседневными реалиями человечества, оказывая разрушительное воздействие на психику их участников. "Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию читателей интересное медицинское наблюдение о новом способе возможной коррекции посттравматического стрессового расстройства.





Как известно, бывшие военные и ветераны войн нередко имеют ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), симптоматика которого выражается в высокой тревожности, агрессии и тяжелых депрессивных состояниях. ПТСР может крайне негативно сказаться на многих аспектах жизни людей: повседневности, отношениях с окружающими, а также на уровне жизни в целом.





Однако, в ходе недавнего исследования, проведенного учеными из Медицинского университета Чикаго и Медицинской школы Стэнфордского университета, был найден простой и недорогой терапевтический метод, который может помочь бывшим военным и ветеранам с ПТСР. Этот метод включает в себя использование оксида азота — химического вещества, которое обычно называется «веселящим газом».





Исследование, основанное на медицинском наблюдении трех бывших военных, страдающих от ПТСР, было опубликовано 30 июня в журнале Journal of Clinical Psychiatry . Это исследование может значительно улучшить терапию ПТСР как у ветеранов, так и тех, кто в данный момент находится на военной службе.





Для исследования бывших военных попросили вдохнуть смесь из 50% кислорода и 50% оксида азота через специальную маску. После этого ученые наблюдали за симптоматикой тестируемых. У двоих из них симптомы ПТСР снизились, бывшие военные отметили улучшение своего состояния. У одного из них положительные эффекты и улучшение состояния длились в течение недели, у второго симптомы ПТСР возвращались постепенно в течение недели. Третий участник также почувствовал улучшения, но симптомы ПТСР к нему вернулись уже на следующий день.

Ученые заключили, что, как и многие другие терапевтические методы, использование «веселящего газа» улучшает состояние одних пациентов больше, а других — меньше. Поэтому в дальнейшем ученые хотят лучше изучить механику воздействия оксида азота на людей, страдающих ПТСР.