Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
Новости / Фармновости
09 авг 2020, 12:20
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
  "Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска...
12:07 В ВОЗ назвали опасность уличного шума Новости / Новости дня
11:34 Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації Минздрав Украины / Советы врача
11:18 Чи існує закислення організму і що треба знати про лужну дієту Минздрав Украины / Гигиена питания
20:02 Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита Фармновости / Новые технологии
19:54 Отруєння грибами: профілактика та перша допомога Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:46 Що треба знати про кавуни і як їх краще споживати Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:40 Ива – потенциальный союзник в борьбе с раком Новости / Пишут, что...
13:43 7 міфів про грудне вигодовування Новости дня / Минздрав Украины / Детство
22:41 Обнаружены клетки, которые могут способствовать увеличению потребления пищи Пишут, что... / Гигиена питания
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Веселящий газ может помочь бывшим военным с посттравматическим стрессовым расстройством

    Веселящий газ может помочь бывшим военным с посттравматическим стрессовым расстройством

    09 авг 2020, 11:30    Lidia
    0 комментариев    24 просмотра

     

    Военные конфликты, к сожалению, продолжают оставаться устойчивыми повседневными реалиями человечества, оказывая разрушительное воздействие на психику их участников. "Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию читателей интересное медицинское наблюдение о новом способе возможной  коррекции посттравматического стрессового расстройства.


    Как известно, бывшие военные и ветераны войн нередко имеют ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), симптоматика которого выражается в высокой тревожности, агрессии и тяжелых депрессивных состояниях. ПТСР может крайне негативно сказаться на многих аспектах жизни людей: повседневности, отношениях с окружающими, а также на уровне жизни в целом.


    Однако, в ходе недавнего исследования, проведенного учеными из Медицинского университета Чикаго и Медицинской школы Стэнфордского университета, был найден простой и недорогой терапевтический метод, который может помочь бывшим военным и ветеранам с ПТСР. Этот метод включает в себя использование оксида азота — химического вещества, которое обычно называется «веселящим газом».


    Исследование, основанное на медицинском наблюдении трех бывших военных, страдающих от ПТСР, было опубликовано 30 июня в журнале Journal of Clinical Psychiatry . Это исследование может значительно улучшить терапию ПТСР как у ветеранов, так и тех, кто в данный момент находится на военной службе.


    Для исследования бывших военных попросили вдохнуть смесь из 50% кислорода и 50% оксида азота через специальную маску. После этого ученые наблюдали за симптоматикой тестируемых. У двоих из них симптомы ПТСР снизились, бывшие военные отметили улучшение своего состояния. У одного из них положительные эффекты и улучшение состояния длились в течение недели, у второго симптомы ПТСР возвращались постепенно в течение недели. Третий участник также почувствовал улучшения, но симптомы ПТСР к нему вернулись уже на следующий день.


    Ученые заключили, что, как и многие другие терапевтические методы, использование «веселящего газа» улучшает состояние одних пациентов больше, а других — меньше. Поэтому в дальнейшем ученые хотят лучше изучить механику воздействия оксида азота на людей, страдающих ПТСР.
    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    В России планируется активнее использовать вертолеты скорой помощи
    Новости / За рубежом
    10 ноя 2013, 12:40    0 комментариев
    В России планируется активнее использовать вертолеты скорой помощи
    Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает активнее использовать в столице санитарную авиацию. Об этом он сказал на прошедшем 8 ноября...
    Подробнее...
    Утекай старость, утекай…
    Утекай старость, утекай… 17 апр 2013, 20:34
    Костная ткань астматиков может ухудшаться из-за болезни
    Костная ткань астматиков может ухудшаться из-за болезни 10 май 2014, 15:41
    Выявлены новые системы групп крови
    Выявлены новые системы групп крови 27 фев 2012, 14:21
    «Рецепт года»: Названы обладатели премии в области рекламы, маркетинга и PR
    «Рецепт года»: Названы обладатели премии в области рекламы, маркетинга и PR 13 ноя 2008, 18:58
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой