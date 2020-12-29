Особый рацион может достоверно снизить артериальное давление

"Медицинский вестник Украины" вновь обращается к моделям рационального питания при различных заболеваниях В сегодняшнем выпуске представлена краткая информация в разрезе воздействия на артериальную гипертензию.

Флавоноиды - биологически активные вещества - из чая, ягод и яблок были исследованы с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему. Их эффективность сотрудники Редингского университета проверили на обширном контингенте из 25600 человек. Оказалось, данные соединения способны снизить артериальное давление на 2-4 миллиметра ртутного столба.



Специалисты следили за состоянием здоровья добровольцев и за поступлением флавоноидов в их организм.

Оказалось, если у добровольцев в диете было максимально много яблок, ягод, шоколада, чая и других источников флавоноидов, а концентрация биологически активных соединений была высока, показатель давления оказывался на 2-4 миллиметра ниже по сравнению с показателями другой группы добровольцев с низкой концентрацией флавоноидов. По словам ученых, аналогичное снижение давления наблюдается при переходе на Средиземноморскую диету или при сокращении потребления соли.