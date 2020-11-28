Влияние острой пищи на организм

"Медицинский вестник Украины", продолжая освещать тематику диетологии, рассказывает о рациональности употребления острой пищи.





Вкусовые предпочтения всех людей довольно разные, но в то же время они вполне могут классифицироваться. Среди них легко выделить любителей сладкого, мяса, фруктов и других вариантов. Одним из популярных вкусов является и острый. Но насколько горячи блюда с острыми добавками, настолько же сильно полыхают споры вокруг их пользы или вреда.





Что делает пищу острой?





Мы сейчас вас очень удивим, но острую, жгучую пищу мы чувствуем особыми рецепторами на нашем языке – температурными. Именно благодаря им после мяты «во рту сквознячок», после ментоловой зубной пасты или жевательной резинки также присутствует ощущение прохлады, а после хорошей порции азиатских блюд будет такое ощущение, что на языке кто-то развел огромный костер. Эти рецепторы чувствительны к веществу капсаицин, который их возбуждает и дает возможность ощущать жгучий или острый вкус. Яркий пример его высокого содержания – кайенский перец, чили или халапеньо, который в изобилии применяется в мексиканской кухне. Но это вещество действует не только на язык. Дело в том, что капсаицин вызывает не только ощущение тепла или даже жара, но и вызывает сильный прилив крови к поверхности, с которой он взаимодействовал – будь то кожа на руке, язык или слизистая желудка. И вот последнее взаимодействие и вызывает много опасений и подозрений в том, что острая пища может быть небезопасной.





В чем вред острых блюд?





Первый ответ будет предельно прост – в отсутствии чувства меры у трапезничающего. Именно поэтому дальше будут рассмотрены только те риски, которые могут поджидать нас и при умеренном потреблении пикантных блюд.





Некоторые считают, что жгучие блюда способны вызывать заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако это справедливо только для тех случаев, когда у человека уже имеется заболевание в неострой стадии или просто еще не выявленное. Поэтому их и не рекомендуют есть людям с гастритом или язвой, просто чтобы не спровоцировать воспалительные процессы.





Еще один неприятный эффект от «огненной» пищи – изжога. Сильный прилив крови вызывает увеличение выделения желудочного сока и его излишек забрасывается в пищевод, вызывая неприятное жжение. Но этому явлению подвержены не все люди.





И напоследок, притупление вкусовых ощущений, которое наступает при регулярном и обильном потреблении острых блюд. Но у вредного влияния есть и обратная сторона медали.





Польза остренького





Именно благодаря своему раздражающему свойству острая еда привлекает большой объем крови к месту нахождения. Благодаря этому облегчается состояние при простудных заболеваниях, улучшается отхождение мокроты при бронхите, ОРЗ и прочих состояниях, сопровождающихся кашлем.





Еще стимулирующий эффект способствует более быстрому снижению веса за счет активизации сердечно-сосудистой системы, ускорению кровотока, выведению токсинов и лишних жидкостей из тканей. Единственное условие, еда при этом не должна быть слишком соленой, иначе соль все равно будет провоцировать сохранение и даже увеличение отеков.





Кроме этого, ученые пришли к выводу, что острые блюда способствуют выработке серотонина, который может поспособствовать улучшению настроения. Так что мексиканский салатик вполне может стать хорошей альтернативой коробке конфет в случае душевной боли.





Итак, подытожим: острая еда способствует активизации организма, тонизирует, помогает бороться с лишним весом тем людям, у кого нет язвы или гастрита. Она может помочь бороться с простудой и депрессией. Однако, ею, все же, не стоит злоупотреблять, поскольку такой рацион не может быть основой правильного или здорового питания.