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    » » » Искусственные подсластители стимулируют распространение устойчивых к антибиотикам бактерий

    Искусственные подсластители стимулируют распространение устойчивых к антибиотикам бактерий

    04 мар 2021, 15:47    admin
    0 комментариев    40 просмотров

     

    "МВУ" публикует важные данные, опровергающие высокий профиль безопасности искусственных подсластителей.


    Заменители сахара не так вредны для организма, однако они могут накапливаться в кишечнике и стимулировать живущих там бактерий к обмену генами и распространению устойчивости к антибиотикам.


    Искусственные подсластители считаются сравнительно безопасными заменителями сахара. Невероятно сладкий вкус позволяет добавлять их в блюда в минимальном количестве и не получать дополнительных калорий. Их применение особенно актуально для больных, страдающих ожирением и диабетом II типа (хотя некоторые данные ставят эту пользу под сомнение). Такие вещества крайне инертны, не усваиваются организмом и выводятся наружу.


    Однако в процессе использования их концентрация увеличивается, доходя до десятков миллиграммов на литр в моче и до сотен — в толстом кишечнике. Поэтому Цзяньхуа Го (Jianhua Guo) и его коллеги из австралийского Университета Квинсленда решили проверить, как повышенные количества подсластителей могут влиять на микрофлору. Их работа представлена в статье, опубликованной в The ISME Journal.


    Авторы изучили четыре распространенных подсластителя — сахарин, сукралозу, аспартам и ацесульфам. Оказалось, их присутствие вызывает у бактериальных клеток целый ряд стрессовых реакций. Среди таких реакций — и активная конъюгация, прямой контакт между парой клеток, в ходе которого происходит горизонтальный перенос части генов из одной в другую. Именно так идет распространение генов, обеспечивающих устойчивость к действию антибиотиков, что вполне может происходить с кишечной микрофлорой у людей, постоянно прибегающих к подсластителям.


    Стоит добавить, что глобальное потребление искусственных подсластителей превышает 150 тысяч тонн. Вместе со сточными водами они попадают в окружающую среду, присутствие таких веществ обнаруживается в подземных водах и открытых водоемах. Поэтому их влияние на распространение устойчивости к антибиотикам может проявляться не только в организме человека, но и в природе.



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