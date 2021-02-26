Онкологи: лишние килограммы – не всегда плохо

"Медицинский вестник" публикует информацию, отражающую точку зрения некоторых исследователей онкопатологии, не придерживающихся ортодоксальных взглядов относительно безусловного вреда избыточной массы тела.

У некоторых людей существует генетическая предрасположенность к избыточному весу. И, с точки зрения развития некоторых вариантов онкологических болезней, это не всегда плохо, ведь "гены ожирения" возможно снижают риск рака молочной железы и простаты.



Исследованиями было установлено: у женщин с избыточным весом в целом повышен риск рака молочной железы. Но если лишний вес был обусловлен влиянием генов, то риск рака, напротив, снижался. У мужчин лишний вес связывался с пониженным риском рака предстательной железы, вне зависимости от генетического фактора.



Положительный эффект у мужчин был особенно выражен, когда человек сталкивался на работе с канцерогенами. Вероятно, клетки жировой ткани играют защитную роль, абсорбируя вредоносные химические вещества и не давая им проникать в кровь и различные ткани организма. Следовательно, для людей, работающих в неблагоприятных условиях, низкая масса тела может быть опасна.