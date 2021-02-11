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    » » » Обилие сахара повреждает механизмы внутренней защиты кишечника, предупреждают врачи

    Обилие сахара повреждает механизмы внутренней защиты кишечника, предупреждают врачи

    11 фев 2021, 10:22    Lidia
    0 комментариев    25 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" приводит результаты американского исследования о губительной трансформации микрофлоры кишечника вследствие использования диет с высоким содержанием углеводов.


    Ученые  Техасского университета  в рамках экспериментов с мышами установили, что пища с высоким содержанием сахара вызывает нарушение микрофлоры кишечника. Это объясняет, почему Западная диета повышает риск воспалительных заболеваний кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит. Было показано: грызуны, которые питались сладкими продуктами, оказались более восприимчивы к воспалению толстой кишки.

    Воспаление проявилось уже через три дня после перехода на рацион с высоким содержанием сахара. Более детальное исследование выявило изменения в микрофлоре кишечника, связанные,  в первую очередь, с ростом популяции Akkermansia muciniphila. Эти бактерии разлагают гликопротеины, входящие в состав слизи, выделяемой эпителиальными клетками кишечника.

    Ранее считалось, что данные бактерии производят противовоспалительный эффект. Однако рост колоний Akkermansia muciniphila разрушал защитный слой слизи, выстилающей внутренние стенки кишечника, что способствовало колонизации иными бактериями и развитием колита.



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