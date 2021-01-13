Особая диета улучшает результаты лечения рака, показали тесты

Чрезвычайно широкая распространенность онкологической патологии актуализирует комплексный подход к её лечению, включая диетические рекомендации, основанные на современных научных исследованиях. Об одной из них сегодня рассказывает "Медицинский вестник Украины".

Сочетание пробиотиков и крестоцветных овощей (например, брокколи) производит удивительный эффект. Оно помогает в лечении рака толстой и прямой кишки, утверждают сотрудники Национального университета Сингапура.В основе пробиотического компонента лежит кишечная бактерия E.coli Nissle. А из крестоцветных растений ученые извлекли особый фермент. Эксперименты в лабораторных условиях показали: комбинация уничтожала до 95% раковых клеток. Также проводились тесты с грызунами.Оказалось, группа мышей, которых кормили этим коктейлем, также показала хорошие результаты. Опухоли уменьшились в размерах в три раза по сравнению с контрольной группой. Помимо увеличения шансов на излечение, опробованная смесь может быть неплохой профилактикой и восстановительной терапией после удаления опухоли, говорят ученые.