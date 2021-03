Названы продукты, вызывающие воспаление в организме

"Медицинский вестник Украины" обращает внимание читателей, что в «черный» список вошли красное и обработанное мясо, а также рафинированное зерно и сладкие напитки.

Американские исследователи определили список продуктов, способных привести к хроническому воспалению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний в организме. Выводы учёных опубликовал научный журнал Journal of the American College of Cardiology .

В ходе своей работы медики составили так называемый провоспалительный индекс питания, основой которого стал анализ крови испытуемых на наличие биомаркеров, характерных для процессов воспаления: хемокинов и интерлейкинов.

Как результат, исследование показало, что употребление в пищу большого количества красного и обработанного мяса, а также рафинированного зерна и сладких напитков увеличивает риск развития сердечных заболеваний сразу на 46 процентов, а риск инсульта - на 28.

В выводах к работе учёные рассказали, что снизить риск развития внутренних воспалений может диета на основе продуктов с высоким содержанием антиоксидантов: зелёных листовых и жёлтых овощей, цельнозерновых продуктов, а также кофе, чая и вина. Особое внимание медики также уделили грецким орехам, которые, по их словам, могут снизить уровень сразу шести из десяти биомаркеров воспаления (содержат альфа-линоленовую кислоту – ALA, также присутствующую в масле канолы и семенах льна, - прим. редакции).