Ученые развенчали миф о пользе напитков с сахарозаменителями

"Медицинский вестник Украины" публикует данные научных исследований о вреде напитков с сахарозаменителями.

Многие считают, что диетическая газировка полезнее обычной. Но последнее исследование французских ученых показало: кола без сахара может быть так же вредна, как и ее оригинальные версии, содержащие обычный сахар. Было проведено исследование пищевых привычек более 104000 человек в течение 10 лет.



Оказалось, люди, которые регулярно употребляли сладкие напитки имели более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, в научном журнале Американского колледжа кардиологии вышло исследование, говорящее о том, что употребление искусственно подслащенных напитков (стевией, аспартамом и сукралозой) повышало на 20% риск сердечных недугов, инсульта, сердечных приступов по сравнению с полным отказом от подобных продуктов.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Аналогичное исследование, проведенное в 2009 году, показало, что ежедневное потребление диетической газировки повышало на 67% риск развития диабета 2-го типа и на 36% - риск метаболического синдрома. По словам доктора Дэвида Людвига, сотрудника Гарвардской медицинской школы, сахар не обязательно вреден по своей сути, но имеет значение, как он доставляется в организм.



"Сахаросодержащие продукты в их естественной форме, например, цельные фрукты, как правило, очень питательны. Они имеют высокое содержание питательных веществ, клетчатки и относительно низкий гликемический индекс. С другой стороны, рафинированный концентрированный сахар, потребляемый в больших количествах, быстро увеличивает уровень глюкозы и инсулина в крови, повышает уровень триглицеридов, медиаторов воспаления и свободных радикалов. Вместе с этим растет риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний", - констатирует эксперт.