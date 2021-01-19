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    » » » Ученые развенчали миф о пользе напитков с сахарозаменителями

    Ученые развенчали миф о пользе напитков с сахарозаменителями

    19 янв 2021, 11:37    Lidia
    0 комментариев    40 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует данные научных исследований о вреде напитков с сахарозаменителями.


    Многие считают, что диетическая газировка полезнее обычной. Но последнее исследование французских ученых показало: кола без сахара может быть так же вредна, как и ее оригинальные версии, содержащие обычный сахар.  Было проведено исследование пищевых привычек более 104000 человек в течение 10 лет.

    Оказалось, люди, которые регулярно употребляли сладкие напитки имели более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, в научном журнале Американского колледжа кардиологии вышло исследование, говорящее о том, что употребление искусственно подслащенных напитков (стевией, аспартамом и сукралозой) повышало на 20% риск сердечных недугов, инсульта, сердечных приступов по сравнению с полным отказом от подобных продуктов.
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    Аналогичное исследование, проведенное в 2009 году, показало, что ежедневное потребление диетической газировки повышало на 67% риск развития диабета 2-го типа и на 36% - риск метаболического синдрома. По словам доктора Дэвида Людвига, сотрудника Гарвардской медицинской школы, сахар не обязательно вреден по своей сути, но имеет значение, как он доставляется в организм.

    "Сахаросодержащие продукты в их естественной форме, например, цельные фрукты, как правило, очень питательны. Они имеют высокое содержание питательных веществ, клетчатки и относительно низкий гликемический индекс. С другой стороны, рафинированный концентрированный сахар, потребляемый в больших количествах, быстро увеличивает уровень глюкозы и инсулина в крови, повышает уровень триглицеридов, медиаторов воспаления и свободных радикалов. Вместе с этим растет риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний", - констатирует эксперт.



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