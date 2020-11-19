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    » » » Потребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона?

    Потребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона?

    19 ноя 2020, 11:38    Lidia
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    "Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии заинтересованности метаболизма кофеина при болезни Паркинсона.

     

    По мнению экспертов, данное открытие позволяет говорить о важности изучение кофеина и методов лечения, связанных с кофеином. Также кофеин может быть биомаркером, предсказывающим риск развития неврологического недуга.

    Массачусетская больница общего профиля проанализировала состояние людей с генетической мутацией, которая увеличивает риск болезни Паркинсона. Мутация затрагивает ген LRRK2. Но наличие одного аномального гена ещё не предполагает, что у человека разовьется болезнь. Важную роль играют другие гены и внешние факторы.

    В исследовании сравнивали данные 188 человек, страдающих болезнью Паркинсона, и 180 лиц не имевших данного заболевания. В обеих группах были люди с мутацией гена LRRK2 и люди без нее. Исследователи изучили количество кофеина, а также других химических веществ, которые вырабатываются при его  метаболизме в крови добровольцев.  212 добровольцев заполняли анкеты о том, сколько кофеина они потребляли каждый день.

    Среди людей, несущих мутацию гена LRRK2 и имевших болезнь Паркинсона, концентрация кофеина в крови была на 76% ниже, чем у людей без рассматриваемой патологии. У лиц с болезнью Паркинсона и  нормальной копией гена концентрация кофеина в крови оказалась на 31% ниже, чем у лиц, не являющихся носителями генетической мутации.



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