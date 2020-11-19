Потребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона?

"Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии заинтересованности метаболизма кофеина при болезни Паркинсона.

По мнению экспертов, данное открытие позволяет говорить о важности изучение кофеина и методов лечения, связанных с кофеином. Также кофеин может быть биомаркером, предсказывающим риск развития неврологического недуга.



Массачусетская больница общего профиля проанализировала состояние людей с генетической мутацией, которая увеличивает риск болезни Паркинсона. Мутация затрагивает ген LRRK2. Но наличие одного аномального гена ещё не предполагает, что у человека разовьется болезнь. Важную роль играют другие гены и внешние факторы.



В исследовании сравнивали данные 188 человек, страдающих болезнью Паркинсона, и 180 лиц не имевших данного заболевания. В обеих группах были люди с мутацией гена LRRK2 и люди без нее. Исследователи изучили количество кофеина, а также других химических веществ, которые вырабатываются при его метаболизме в крови добровольцев. 212 добровольцев заполняли анкеты о том, сколько кофеина они потребляли каждый день.



Среди людей, несущих мутацию гена LRRK2 и имевших болезнь Паркинсона, концентрация кофеина в крови была на 76% ниже, чем у людей без рассматриваемой патологии. У лиц с болезнью Паркинсона и нормальной копией гена концентрация кофеина в крови оказалась на 31% ниже, чем у лиц, не являющихся носителями генетической мутации.