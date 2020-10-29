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    » » » Искусственное мясо не вызывает доверия у молодежи, показал опрос

    Искусственное мясо не вызывает доверия у молодежи, показал опрос

    29 окт 2020, 17:35    Lidia
    0 комментариев    68 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал о неоднозначном отношении молодого поколения к синтетическим продуктам питания, несмотря на приверженность экологически – позитивной жизненной доктрине.


    Молодые люди 18-25 лет оказались не готовы отказаться от настоящего мяса в пользу искусственно выращенного, продемонстрировало исследование Сиднейского университета. Попробовать такое мясо согласна лишь треть опрошенных. Притом, создатели заменителей мяса делают ставку в первую очередь именно на молодое поколение, крайне озабоченное вопросами экологии и защиты животных.

    Искусственное мясо получают из культур мышечных клеток коров и других домашних животных. Первые образцы подобной продукции получили еще в 2013 году, но до сих пор технология производства очень дорога, что не дает вывести искусственное мясо на рынок. За килограмм придется отдать более 1000 долларов. Плюс, дегустационные эксперименты не раз доказывали, что люди не считают вкус синтетического мяса и продуктов на его основе похожим на реальную говядину, свинину и другие сорта мяса.

    В рамках последнего опроса более 200 человек было установлено: свыше 70% респондентов не готовы перейти на искусственное мясо и считают его менее привлекательным, чем растительные аналоги мясных блюд. Около 17% не хотели отказываться от мяса в принципе и перейти на любые другие его аналоги, еще 35% допускали переход на соевые аналоги мяса, а 11% и 9% предпочли питаться только растительными продуктами или даже насекомыми. Причем, примерно 40% опрошенных полагали, что в будущем искусственное мясо может стать полноценной альтернативой обычных мясных продуктов.



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