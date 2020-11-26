Диетологи определили безопасные альтернативы кофе

"Медицинский вестник Украины" предлагает читателям информацию о полезных ингредиентах кофе и продуктах, являющихся его безопасной альтернативой.

Кофе известен как напиток, богатый многими полезными соединениями. Однако он показан не всем, и подобных случаях специалисты советуют искать альтернативы - продукты, содержащие эти же активные соединения, пишет SBS.com. В частности, два полезных соединения, содержащиеся в кофейных зернах, - это кофейная кислота и хлорогеновая кислота.



Кофейная кислота присутствует в финиках, черносливе, оливках, картофеле, семенах подсолнечника, корице, тмине, мускатном орехе, имбире, звездчатом анисе, мяте, тимьяне, орегано, шалфее и розмарине. Хлорогеновая кислота - в черносливе, чернике, яблоках, грушах, персиках, артишоках, картофеле, семенах подсолнечника, мяте, шалфее и орегано.



Большинство исследований кофейной и хлорогеновой кислот показывают, что данные вещества воздействуют на сигнальные пути, которые могут способствовать развитию хронических заболеваний, включая рак. Соединения могут предотвратить развитие онкопроцесса, нейтрализуя свободные радикалы, способные повредить клеточные мембраны, и превращая канцерогены в менее токсичные вещества. Кроме того, эксперименты с мышами продемонстрировали, что кофейная кислота и хлорогеновая кислота подавляли процесс повышение уровня сахара в крови после еды.



Среди других полезных соединений в кофе - кверцетин и глюкозинолат. Соединения кверцетина придают цветам, овощам и фруктам определенный цвет. Кверцетин помогает растениям адаптироваться к местным условиям выращивания и регулирует гормоны, влияющие на их рост и развитие. Источники кверцетина: спаржа, маслины, какао, клюква, гречка, чернослив, бобы, сливы, яблоки, красный и коричневый лук, лук-шалот, ежевика, малина, клубника, брокколи, красный салат, красное вино, зеленая фасоль, цуккини, орегано, майоран, гвоздика и каперсы. Кверцетин обладает противовоспалительным, мощным антиоксидантным и противораковым действием. Он изменяет способ развития, роста и распространения раковых клеток, помогая их уничтожить, а также снижает кровяное давление.



Глюкозинолаты придают определенным растениям специфический запах. Они содержатся в брокколи, белокочанной капусте, брюссельской капусте, цветной капусте, дайконе, кале, васаби, бок-чой, рукколе, хрене, редисе, репе, кресс-салате и горчице. Биоактивность глюкозинолата, вероятно, развилась как часть систем защиты растений от болезней и насекомых-вредителей. Лабораторные исследования демонстрируют противомикробную и противораковую активность соединения.