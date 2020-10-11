Флекситарианство - модный тренд или путь к спасению планеты?

"Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с новым, набирающим популярность направлением в питании – флекситарианством.

Конец августа – начала сентября, когда наступает сезон изобилия овощей и фруктов, самое время становиться флекситарианцами. Так называют сторонников относительно нового и очень популярного течения в диетологии. От английского слова flexitarian это объединение слов flexible (гибкий) и vegetarian (вегетарианец). По сути, это – наполовину вегетарианство, когда разрешается оставлять в рационе те продукты, которые при полном вегетарианстве совсем исключаются.

Эта гибкая диета на основе растительной пищи – овощей, фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и семечек – предполагает употребление также очень небольшого количества мяса, рыбы, молока и сахара. По мнению ученых, такое питание не только полезно для конкретного человека, но и на глобальном уровне улучшит состояние здоровья людей на нашей планете и одновременно спасет ее экологию.

Производство мяса, особенно говядины, связано с колоссальной нагрузкой на окружающую среду. Снизив уровень потребления продуктов животного происхождения во всем мире, можно эту нагрузку снизить. По оценкам экологов, таким образом можно уменьшить глобальные выбросы парниковых газов почти на 50%. Прекрасным источником питательных веществ являются молочные продукты, производство которых в пересчете на один грамм белка вредит природе в 5-6 раз меньше, чем производство говядины.

Еще флекситарианство хорошо тем, что заставляет человека питаться разнообразно, потому что почти все дозволено, правда в разных количествах. Тем, кто хочет попробовать стать флекситарианцем, диетологи советуют на новые пищевые привычки переходить поэтапно и поначалу ставить перед собой легко достижимые цели. К примеру, вообще не есть мясных продуктов хотя бы один день в неделю, заменив их яйцами и творогом. Одновременно надо постепенно уменьшать размер порций. В отличие от большинства ограничительных диет, флекситарианство не приводит к дефициту В2, В12, железа и цинка, которые поступают в организм в основном с продуктами животного происхождения, а также кальция и йода, содержащихся в молочных продуктах.

Большое разнообразие пищевых групп обеспечивает сбалансированное питание с достаточным количеством высококачественного белка, витаминов, микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, таких, как Омега-3, а также пищевых волокон. Флекситарианство – действительно прекрасная система питания для улучшения здоровья каждого человека и сбережения планеты в целом, - подчёркивают авторы статьи, опубликованной в журнале Lancet.

Итак, флекситарианцы это те, которые строят свой рацион, исходя из несложных принципов: в основе меню – растительная пища: овощи, фрукты, бобовые, крупы; красное мясо – 1-2 р. в неделю; рыба и морепродукты – без ограничений; исключить полуфабрикаты и фастфуд; как можно меньше сахара и выпечки.

Поскольку рано или поздно людям, ради спасения экологии планеты, все-таки придется сократить потребление мяса или перейти на его искусственные аналоги, ученые проводят все больше исследований, пытаясь выяснить, как вегетарианство влияет на тело и психику человека. Причем, независимо от пола, возраста и уровня образования. Выяснили, что чем меньше продуктов животного происхождения в рационе человека, тем меньше у него индекс массы тела. И, по мнению немецких ученых, связано это с тем, что вегетарианцы употребляют меньше обработанных продуктов, из-за которых люди набирают лишний вес в основном за счет сахара и жиров, используемых при приготовлении блюд, делая их более вкусными. Такая еда повышает аппетит и сдерживает появление чувства сытости. Проще говоря, мы съедаем больше калорий, чем требуется организму для нормального функционирования.

Если избегать продуктов животного происхождения, то таких вкусных, но вредных для фигуры продуктов, в ежедневном меню будет меньше. Кроме того, вегетарианская еда богата пищевыми волокнами и положительно влияет на микробиом кишечника. Чувство сытости у вегетарианцев появляется довольно быстро, и они не переедают. На индекс массы тела влияет еще и то, какие именно продукты животного происхождения употребляет человек. Если это мясо и колбаса, да еще и каждый день в больших количествах, то набрать лишний вес очень легко. Питаясь яйцами и молочными продуктами в сочетании с овощами, проще оставаться стройными.

Раньше считалось, что растительная диета напрямую связана с невротическим поведением человека и даже может вызвать депрессию. Немецкие ученые не нашли такой прямой связи психики с характером питания.

А вот то, что, сокращая потребление жирной животной пищи, человек улучшает свое физическое состояние, сомнению не подлежит.