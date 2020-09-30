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    Ученые изготовили полезный молочный шоколад с антиоксидантами

    30 сен 2020, 12:39    Lidia
    0 комментариев    25 просмотров

     

    Широко известны благотворные антиоксидантные качества черного шоколада. В сегодняшнем выпуске "Медицинский вестник Украины" расскажет о том, как ученым удалось наделить и молочный шоколад этими полезными свойствами.


    Как передает The Daily Mail, исследователи обнаружили, что переработанные пищевые отходы, такие как шкурка арахиса, кофейная гуща и чайные листья, могут быть использованы для наделения молочного шоколада такими же антиоксидантными свойствами, что и у темного шоколада.

    В молочном шоколаде нет фенольных соединений (антиоксидантов). Эти соединения делают темный шоколад более горьким, но одновременно гораздо более здоровым. Между тем, тысячи тонн шкурок арахиса уходят в отходы. И около 15% веса каждой шкурки составляют фенольные соединения, то есть это ценный источник антиоксидантов. Антиоксиданты обладают противовоспалительным действием, а также могут предотвратить или отсрочить повреждение клеток.

    Исследовательская группа измельчила шкурку арахиса в порошок и использовала этанол для извлечения фенольных соединений из нее. Затем был добавлен мальтодекстрин (обычная пищевая добавка), что облегчило смешивание порошка с компонентами молочного шоколада. Исследователи создали шоколадные квадратики, содержащие от 0,1% до 8,1% фенольной смеси. В экспериментах на качество вкуса добровольцы выявляли фенольные соединения при превышении концентрации в 0,9%, что было неплохим компромиссным вариантом в плане текстуры и вкуса.



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