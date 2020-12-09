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    » » » Навязчивые мысли могут буквально "прятаться" в мозге

    Навязчивые мысли могут буквально "прятаться" в мозге

    09 дек 2020, 16:57    Lidia
    0 комментариев    55 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" рассказывает об интересном научном исследовании в области нейропсихологии.


    Некоторые негативные мысли, которые никак не получается «выкинуть» из головы, могут быть реально опасны для психического здоровья, как в случае с навязчивыми мыслями при посттравматическом стрессовом расстройстве. Причем они могут «прятаться» в определенной зоне мозга, даже когда нам кажется, что мы справились с ними. Авторы нового исследования предполагают, что именно поэтому попытки подавить повторяющиеся мыслеобразы, чтобы дать передышку мозгу, – не лучшая стратегия.


    В ходе исследования ученые составляли карту мозговой активности 15 человек, которым показали изображение красного яблока или зеленой брокколи, а затем попросили не думать об этих предметах в течение по меньшей мере 12 секунд и не заменять их изображение в голове другой вымышленной картинкой. Завершив ряд заданий, 8 участников эксперимента заявили, что успешно справились. Однако сканирование их мозга говорило об обратном.


    С помощью функциональной магнито-резонансной томографии (МРТ), которая определяет изменения в кровоснабжении области интереса, исследователи измеряли мозговую активность участников эксперимента, после чего компьютерный алгоритм выявлял разницу в характере этой активности в отношении мыслей о яблоке или брокколи. Сканирование мозга показало, что сознательное представление одного из предметов активировало левое полушарие мозга, в то время как правое подключалось в тот момент, когда начинались попытки подавить такие мысли.


    «Нам удалось обнаружить визуальное представление мысли, даже когда участники верили, что смогли успешно подавить ее, – говорит Джоэл Пирсон, когнитивный нейробиолог из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия). – Зрительная кора – часть мозга, отвечающая за психические образы, – «производила» мысли даже без участия людей! Это значит, что психические образы могут формироваться даже тогда, когда мы пытаемся остановить этот процесс».


    В частности, похожие на зрительные образы представления яблока или брокколи присутствовали в боковой затылочной коре головного мозга, которая отвечает за распознавание объектов. Авторы исследования предполагают, что содержание навязчивых мыслей «прячется» от нашего сознания, что делает попытки их подавления такими неэффективными. Теперь ученые хотят выяснить, что происходит в мозге, когда человек пытается не просто подавить мысль, но заменить ее на другую. Предыдущие исследования, проведенные этой же группой специалистов, показали, что замена навязчивых мыслей другими может быть более эффективной стратегией.



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