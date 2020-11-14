Ученые узнали о скрытых причинах потери и регенерации волос

"Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии ранее неизвестного механизма потери волос и возможных способах воздействия на данный процесс.

Группа исследователей из Кельна и Хельсинки обнаружила механизм, предотвращающий выпадение волос. Стволовые клетки волосяных фолликулов, необходимые для роста волос, могут продлить жизнь волос, изменяя свое метаболическое состояние в ответ на низкую концентрацию кислорода в тканях, пишет Medical Express.



Каждый день ткани, такие как кожа и волосяные фолликулы в ней, подвергаются воздействию окружающей среды, например, опасному ультрафиолетовому излучению. Поврежденный материал постоянно удаляется и обновляется. В среднем каждый день теряется 500 миллионов клеток и 100 волосков, что составляет 1,5 грамма материала. Отмерший материал заменяется стволовыми клетками. Функция ткани зависит от активности и состояния упомянутых клеток; нарушения их деятельности или уменьшение количества ведет к старению.



Последние исследования показали: стволовые клетки и их дочерние клоны обладают различными метаболическими характеристиками. Детальный анализ выявил, что истощение стволовых клеток происходит из-за потери метаболической гибкости. В конце каждого цикла регенерации, во время которого создается новый волос, стволовые клетки перемещаются в определенное место и возвращаются в состояние покоя.



Это требует перехода от метаболизма глутамина и клеточного дыхания к гликолизу. Стволовые клетки находятся в среде с низкой доступностью кислорода и используют глюкозу, а не глутамин, в качестве источника углерода для энергии и синтеза белка. Данный сдвиг вызван низкой концентрацией кислорода и сигнальной активностью Rictor (важного молекулярного компонента пути mTOR, регулирующего такие процессы, как рост, потребление энергии и кислорода клетками). Удаление Rictor нарушало жизненный цикл стволовых клеток, вызывая их медленное истощение и возрастное облысение.



На примере грызунов было установлено, что у мышей, лишенных Rictor, значительно замедлялась регенерация волосяного фолликула и протекание общего жизненного цикл, что указывало на нарушение регуляции стволовых клеток. А с возрастом у этих мышей наблюдалась потеря волос и уменьшение количества стволовых клеток.