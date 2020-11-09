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    » » » Извинительная терапия: зачем просить прощения?

    Извинительная терапия: зачем просить прощения?

    09 ноя 2020, 17:55    Lidia
    0 комментариев    42 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует материал - размышление Анастасии Коврижкиной о роли и месте «извинительной» терапии в современном социуме.

    О том, почему мы не любим приносить извинения и как научить ребёнка просить прощения (и надо ли?).

    Как часто мы извиняемся в течение дня? Сказали грубость любимому человеку из-за плохого настроения; случайно наступили на ногу соседу в метро; хотели уточнить дорогу у прохожего — и примирительно начали фразу с «прошу прощения».


    Австрийский лингвист Р. Ратмайр замечает: «Извинения служат для того, чтобы представить говорящего как вежливого человека, признающего общественные нормы». Казалось бы, зачем добавлять «извините», когда мы обращаемся к кому-то на улице? Чтобы автоматически не отнести извинения к разряду словесного мусора, следует признать, что даже при такой банальной бытовой ситуации мы вторгаемся в сферу личного и отвлекаем человека. Да и нейтральная вежливость в любом случае — хороший помощник в установлении коммуникации.


    Райтмар также считает, что «извинения — это процедура восстановления порядка и, следовательно, они в то же время являются признаком нарушения нормы». Но кто из нас любит признавать, что был не прав?


    Бытует мнение, что, если мы попросим прощения у человека, которого обидели, нам станет легче. Однако исследование социального психолога Тайлера Джи Окимото опровергает эту точку зрения.


    Оказывается, мы чувствуем себя гораздо лучше, когда не приносим извинения, даже если мы были действительно виноваты. Такое бунтарство приносит нам куда большее удовлетворение, укрепляет чувство собственного достоинства и, если можно так выразиться, даёт контроль над своей жизнью: мы сами определяем линию своего поведения, а не другой человек или нормы вежливости.


    Это можно понять: я приношу перед тобой извинения — соответственно, осознаю, что я не прав, следовательно, ты во власти либо простить меня, либо осудить. Я жду твоего решения, и я не свободен. Принося извинения, я, независимо от исхода, обречён на чувство вины.


    Несмотря на то, что многие не любят просить прощения, мы осознаём, что извинения — конструктивная практика. Извиниться — значит предотвратить возможный конфликт: меня обидели, но принесли извинения, и мне незачем обижаться.



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