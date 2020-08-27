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    » » » 8 необычных видов спорта, которые входят в моду

    8 необычных видов спорта, которые входят в моду

    27 авг 2020, 14:59    Lidia
    0 комментариев    60 просмотров

     

    Сегодня "Медицинский вестник Украины" хочет познакомить читателей с материалом, приоткрывающий дверь в мир многообразия современных видов спорта.

     

    Сквош, триатлон, зорбинг: что выбрать?

     

    С каждым годом новых видов спорта, тренировок и спортивных развлечений становится всё больше. Не каждый спортсмен способен уследить за спортивными тенденциями, что уж говорить о любителях. Мы подготовили для вас топ-8 самых необычных видов спорта, которые входят в моду.

     

    Сквош


    Сквош (англ. squash) — спортивная игра, родом из Англии. По одной из версий сквош придумали в лондонских тюрьмах: заключённые отбивали ракетками мяч в высокую стену.


    На первый взгляд, сквош похож на теннис, но стоит приглядеться, и находятся весомые различия: специальный корт с размеченными стенами, ракетки весом, не превышающим 160 грамм, и резиновый мяч.


    Количество игроков: два или четыре.


    Кёрлинг


    Кёрлинг (англ. curling, от скотс. curl) — спортивная игра на льду, возникла в Шотландии в начале XVI века. В 1873-1876 годах отделения «Королевского кёрлинг-клуба» открылись в Москве и Санкт-Петербурге, тогда они служили для развлечения зарубежных дипломатов. В игре соревнуются две команды, в каждой по четыре человека. Игроки запускают по льду камни, стараясь вытолкнуть за пределы мишени или «дома» камни соперника.


    Триатлон


    Триатлон — спорт, который совмещает в себе сразу несколько видов. Летний: плавание, велогонка, бег. Зимний: бег, велокросс и лыжная гонка.


    Три вида спорта, которые преодолеваются последовательно и без остановки.


    Прародитель триатлона — гонка «La Course des Debrouillards» — появилась во Франции 1920 году, она состояла из беговой и велосипедной дистанций, пересечение вплавь канала Марна. Первые соревнования по триатлону были проведены 25 сентября 1974 года в США (штат Калифорния). А в 1995 году решением МОК триатлон был включён в программу Олимпийских игр.


    Пилонный спорт


    Пилонный спорт (англ. pole sport) — спортивное направление, которое часто принимают за стриптиз, однако в действительности оно представляет собой смесь акробатики и хореографии. Воздушно-акробатические упражнения выполняются под музыку непосредственно на пилонах — длинных вертикально установленных стальных труб.


    Вейкбординг


    Вейкбординг (англ. wakeboard: wake — кильватер, board — доска) — экстремальный спорт. Появился параллельно со сноубордингом в начале 1960-х годов. Основным отличием вейкбординга: вместо заснеженного склона спортсмен использует катер или лебедку и водную гладь.


    Главный инвентарь вейкбордиста — вейкборд — пенополиуретановая или деревянная доска с определённым прогибом — рокером


    Скибоб


    Скибобинг (англ. Skibobbing), или просто скибоб — зимний вид спорта, представляющий собой скоростной спуск с гор на специальных санях, внешне напоминающих велосипед.


    Такие сани называют сноубайками. Они имеют велосипедную раму и лыжи вместо колес.


    Первые упоминания об этом виде спорта датируются 1892 годом, однако тогда скибоб не прижился из-за неудобной конструкции сноубайка: спереди к раме крепилась лыжа, а сзади — колесо. Сейчас сноубайк стоит на двух лыжах и вы всё чаще можете встретить его на  горнолыжных трассах.


    Воркаут


    Воркаут (англ. WorkOut) — любительский вид спорта, включает в себя выполнение упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, и т.д. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.

    Идея тренировок с собственным весом зародилась в Америке, мир узнал об этом виде спорта через ролики в YouTube. С 2009 года воркаут представляет собой не только любительский спорт, но и является отдельной субкультурой, которая насчитывает десятки тысяч поклонников.


    Зорбинг


    Зорбинг, пожалуй, самое необычное спортивное развлечение. Его суть заключается в том, что спортсмен спускается с горы или пересекает водоём в специальном прозрачном шаре — зорбе.


    Зорбинг — довольно молодой вид спорта, первый шар для спуска с горы придумал француз Жиль Эберсольт в 1973 году, а спустя 20 лет зорб усовершенствовали

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