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    » » » Ученые раскрыли органический механизм подавления страха

    Ученые раскрыли органический механизм подавления страха

    12 сен 2020, 15:04    Lidia
    0 комментариев    65 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию читателей итоги исследования естественных механизмов подавления страха, что открывает новые возможности в понимании и лечении ряда заболеваний.


    Страх — один из важнейших механизмов, помогающих человеку выживать. Но также важен и механизм, благодаря которому чувство страха отступает, когда в нем нет необходимости. Для того, чтобы поддерживать необходимый баланс и подавлять страх, когда это нужно, мозг осуществляет определенный процесс.


    Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience , раскрывает органическую сторону этого процесса с неожиданного ракурса. Ученые выяснили, что процесс, позволяющий подавлять вызывающие страх воспоминания зависит от гибкости ДНК.


    Известно, что ДНК может иметь целый ряд различных структурных форм. Самая распространенная и широко известная форма — B-ДНК —двойная спираль, вращение которой происходит по часовой стрелке. Но элементы ДНК могут связываться по-другому и, соответственно, образовывать и другие структурные формы. Одной из таких является Z-ДНК.


    Z-ДНК, в противоположность B-ДНК, движется против часовой стрелки. Z-ДНК встречается в организме достаточно редко, и поначалу ученые не знали, какую функцию она осуществляет. Оказалось,  что Z-ДНК является своего рода маркером активности определенных генов и  связана с определенными заболеваниями, такими как рак или болезнь Альцгеймера. На последнее указало то, что уровень содержания Z-ДНК в мозге людей, страдающих этим заболеванием, был крайне высок.


    Эта потенциальная связь Z-ДНК с памятью заинтриговала ученых, и в новом исследовании они попытались изучить ее. Для этого был осуществлен опыт на лабораторных мышах. Ученые деактивировали в их мозге фермент ADAR1, отвечающий за распознавание Z-ДНК. Также, как утверждают исследователи, ADAR1 способен переводить Z-ДНК в B-ДНК.


    Результаты эксперимента оказались следующими: ADAR1 осуществляет крайне важные функции: он переводит Z-ДНК, формирующиеся при возникновении страха, в B-ДНК — что и является одним из ключевых органических факторов мозговой функции подавления страха.

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