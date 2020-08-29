Новый метод использования обычного анализа крови поможет в предотвращении сердечной недостаточности

"МВУ" иллюстрирует актуальность публикуемого материала следующими цифрами. Пятилетняя выживаемость после госпитализации в связи с сердечной недостаточностью (СН) составляет около 35%. При клинически выраженной хронической СН летальность может варьировать в пределах 10–40% в год.





Биомедицинские эксперты утверждают, что у половины пациентов, умирающих от СН, наблюдается пониженный уровень содержания гормона T3 в тканях сердечной мышцы. Опираясь на эту информацию, исследователи из Технологического колледжа остеопатической медицины Нью-Йорк выявили новые возможности оценки маркера СН – натрийуретического пептида (НУП), что потенциально может предотвратить угрозу смерти от сердечной недостаточности.





Недостаток гормона T3 — один из факторов, провоцирующих сердечную недостаточность. Поэтому восстановление баланса T3 в сердечных тканях пациента может потенциально спасти ему жизнь. Однако существует проблема: большое количество гормона T3 может спровоцировать нарушения сердечного ритма, — именно поэтому врачи не выписывают медикаменты, содержащие этот гормон, своим пациентам с СН. Кроме того, до сих пор не существует метода определения дозы T3, необходимой для восстановления сердечных функций.





Но, согласно недавней статье в журнале Frontiers , для решения данных проблем ученым стоит сфокусироваться на биомаркере, называемом НУП мозга. При СН сердце выделяет большое количество НУП в кровь, что помогает определить динамику течения, в том числе – прогрессирование заболевания.





Исследователи предложили оценивать уровни этого биомаркера на фоне введения в организм препаратов гормона Т3, чтобы определить оптимальную дозу для восстановления сердечных функций. Для проверки гипотезы провели тест на лабораторных крысах, и она подтвердилась.





Ученые надеются, что дальнейшее изучение докажет эффективность предложенного ими метода, и он будет использоваться массово.





К сожалению, высокая стоимость определения НУП в Украине является сдерживающим фактором использования данного маркера в диагностике СН и контроле терапии, - прим. ред. "МВУ".