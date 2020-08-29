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    » » » Новый метод использования обычного анализа крови поможет в предотвращении сердечной недостаточности

    Новый метод использования обычного анализа крови поможет в предотвращении сердечной недостаточности

    29 авг 2020, 20:11    Lidia
    0 комментариев    44 просмотра

     

    "МВУ" иллюстрирует актуальность публикуемого материала следующими цифрами. Пятилетняя выживаемость после госпитализации в связи с сердечной недостаточностью (СН)  составляет около 35%. При клинически выраженной хронической СН летальность может варьировать в пределах 10–40% в год.


    Биомедицинские эксперты утверждают, что у половины пациентов, умирающих от СН, наблюдается пониженный уровень содержания гормона T3 в тканях сердечной мышцы. Опираясь на эту информацию, исследователи из Технологического колледжа остеопатической медицины Нью-Йорк выявили новые возможности  оценки маркера СН –  натрийуретического пептида (НУП), что потенциально может предотвратить угрозу смерти от сердечной недостаточности.


    Недостаток гормона T3 — один из факторов, провоцирующих сердечную недостаточность. Поэтому восстановление баланса T3 в сердечных тканях пациента может потенциально спасти ему жизнь. Однако существует проблема: большое количество гормона T3 может спровоцировать нарушения сердечного ритма, — именно поэтому врачи не выписывают медикаменты, содержащие этот гормон, своим пациентам с СН. Кроме того, до сих пор не существует метода определения дозы T3, необходимой для восстановления сердечных функций.


    Но, согласно недавней статье в журнале Frontiers , для решения данных проблем ученым стоит сфокусироваться на биомаркере, называемом НУП  мозга. При СН сердце выделяет большое количество НУП в кровь, что помогает определить динамику течения, в том числе – прогрессирование заболевания.


    Исследователи предложили оценивать уровни этого биомаркера  на фоне введения в организм препаратов гормона Т3, чтобы определить оптимальную дозу для восстановления сердечных функций. Для проверки  гипотезы провели тест на лабораторных крысах, и она подтвердилась.


    Ученые надеются, что дальнейшее изучение докажет эффективность предложенного ими метода, и он будет использоваться массово.


    К сожалению, высокая стоимость определения НУП в Украине является сдерживающим фактором использования данного маркера в диагностике СН и контроле терапии, - прим. ред. "МВУ".



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